Фото: пожар охватил несколько построек в Пыльтсамаа

В ночь на воскресенье в Пыльтсамаа на улице Сыпрузе при неясных обстоятельствах вспыхнули две подсобных постройки и деревянный сарайю Пожар обнаружили около 00.30, к этому моменту строения полыхали открытым пламенем.
Постройки находились на разных грунтах, но при этом были расположены очень близко друг к другу, поэтому огонь распространялся очень быстро.
В считанных метрах от охваченных пожаром строений находились жилые дома. Один из них, по предварительным данным, пустовал, а в другом снимали жилье. Местные спасатели быстро ограничили распространение огня. Поскольку был сильный жар, спасатели проветрили жилые дома.
Жилые здания удалось спасти, но в подсобных постройках огонь уничтожил и внутреннюю часть, и крыши, и частично стены.
Причина пожара пока неизвестна. К одной из подсобных построек, которая, предположительно, вспыхнула первой, было подведено электричество. Люди в результате пожара не пострадали.