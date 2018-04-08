воскресенье, 8 апреля 2018 г.
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  • Фото: пожар охватил несколько построек в Пыльтсамаа

Фото: пожар охватил несколько построек в Пыльтсамаа

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В ночь на воскресенье в Пыльтсамаа на улице Сыпрузе при неясных обстоятельствах вспыхнули две подсобных постройки и деревянный сарайю Пожар обнаружили около 00.30, к этому моменту строения полыхали открытым пламенем.

Постройки находились на разных грунтах, но при этом были расположены очень близко друг к другу, поэтому огонь распространялся очень быстро. 

В считанных метрах от охваченных пожаром строений находились жилые дома. Один из них, по предварительным данным, пустовал, а в другом снимали жилье. Местные спасатели быстро ограничили распространение огня. Поскольку был сильный жар, спасатели проветрили жилые дома.

Жилые здания удалось спасти, но в подсобных постройках огонь уничтожил и внутреннюю часть, и крыши, и частично стены.

Причина пожара пока неизвестна. К одной из подсобных построек, которая, предположительно, вспыхнула первой, было подведено электричество. Люди в результате пожара не пострадали.

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