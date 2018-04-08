Фото: пожар охватил несколько построек в Пыльтсамаа

Постройки находились на разных грунтах, но при этом были расположены очень близко друг к другу, поэтому огонь распространялся очень быстро.

В считанных метрах от охваченных пожаром строений находились жилые дома. Один из них, по предварительным данным, пустовал, а в другом снимали жилье. Местные спасатели быстро ограничили распространение огня. Поскольку был сильный жар, спасатели проветрили жилые дома.

Жилые здания удалось спасти, но в подсобных постройках огонь уничтожил и внутреннюю часть, и крыши, и частично стены.