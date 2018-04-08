В Крыму столкнулись электричка и микроавтобус, погибли пять человек
8 апреля 2018 г., 12:51
Авария с участием электрички и микроавтобуса на переезде в Крыму, по предварительным данным, привела к гибели пяти человек, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.
"Предварительно, медицинская помощь потребовалась десяти пострадавшим, пять человек погибли", - сказал он.
Собеседник агентства сообщил, что авария произошла на железнодорожном переезде в Армянске. По предварительным данным, ее спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes, выехавший на переезд перед электричкой.
Сообщается, что в результате столкновения поезд не сошел с рельсов.