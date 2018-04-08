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В Крыму столкнулись электричка и микроавтобус, погибли пять человек

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Железнодорожные пути в Крыму. Иллюстративное фото.

ФОТО: Alexei Pavlishak/Alexei Pavlishak/TASS

Авария с участием электрички и микроавтобуса на переезде в Крыму, по предварительным данным, привела к гибели пяти человек, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Предварительно, медицинская помощь потребовалась десяти пострадавшим, пять человек погибли", - сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что авария произошла на железнодорожном переезде в Армянске. По предварительным данным, ее спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes, выехавший на переезд перед электричкой.

Сообщается, что в результате столкновения поезд не сошел с рельсов.

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