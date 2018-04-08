"Пофигизм и равнодушие": глава Карелии сравнил сгоревших в Кемерово детей с забитыми урнами

Дискуссия началась накануне с рядового поста об инспекции улиц Петрозаводска. В нем Парфенчиков призывал горожан проявлять культуру и следить за чистотой. "Пришлось сделать много замечаний работникам и представителям администрации торговых точек, магазинов, аптек и других учреждений в связи с большим количеством мусора, окурков, переполненных урн рядом с указанными заведениями", - цитирует его Newsru.com.

Затем в ходе диалога глава региона подчеркнул: "У неубранной урны перед аптекой и сгоревшими детьми в Кемерово корни и причины одни и те же, последствия только разные. Пофигизм, равнодушие и низкая культура. И если где-то есть проблемы с откачкой воды, это не значит, что на тротуарах в районе проспекта Ленина надо терпеть разбросанные окурки и мусор".

На замечание о недопустимости сравнения жертв кемеровской трагедии с неубранными урнами Парфенчиков ответил так: "К сожалению, это корректные сравнения. И порядок можно наводить только в системе, когда есть неприятие и переполненной урны перед общественным учреждением, и перед нарушением правил пожарной безопасности в самом этом учреждении".