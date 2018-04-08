Фото: смотрите, как будет выглядеть суперсовременный концертный зал за 12 млн в центре Таллинна

В церемонии приняли участие министр образования и науки Майлис Репс, министр культуры Идрек Саар и ректор Эстонской академии музыки и театра (ЭАМТ) профессор Ивари Илья. Для потомков в краеугольный камень был замурован металлический цилиндр с символикой ЭАМТ, куда вложили сегодняшние газеты, проект нового здания, содержащий серебро знак и памятные монеты к столетнему юбилею Эстонской Республики, а также камертон.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, повод для радости есть как у коллектива академии, так и у всех любителей музыки и у общественности, поскольку в новом здании появится концертный зал с наилучшей акустикой и наиболее современными технологиями. «Хотелось бы, что в этот дом нашел дорогу и добрый дух-покровитель творчества, который будет вдохновлять студентов в учебе, а выступающих артистов на концертах», - сказала министр Репс.

Анимация будущего комплекса залов:

«Новое здание и заметно расширившиеся современные возможности для учебной работы, несомненно, откроют новую страницу в истории Эстонской академии музыки и театра. Для эстонской музыкальной культуры очень важно, что расширится масштаб международных проектов и научно-исследовательской работы, что академия окажется еще заметнее на карте мировых образовательных учреждений, становясь привлекательной для студентов и преподавателей со всего мира», - добавил министр культуры Идрек Саар.

Ректор ЭАМТ профессор Ивари Илья выразил удовлетворение тем, что после 20 лет терпеливого ожидания академия наконец получит собственный комплекс залов, который не был построен в период возведения главного здания. «Здание высочайшего класса, которое будет готово к столетнему юбилею академии, необходимо для подготовки будущих музыкантов и актеров, которые будут иметь возможность уже в своей alma mater получить опыт выступления на большой сцене – со всеми ее акустическими особенностями и сценической лихорадкой, – подчеркнул профессор Илья. – Концертного зала почти на 500 мест сейчас в Таллинне нет, так что новое здание заполнит и этот пробел. Строящийся комплекс, несомненно, порадует и широкую музыкальную и театральную публику, поскольку зал будут использовать симфонический оркестр ЭАМТ, ведущие эстонские и зарубежные музыканты, актеры и постановщики, преподаватели академии и проводящие мастер-классы корифеи со всего света».

Центральную часть здания площадью 6100 квадратных метров займет раскинувшийся на четыре этажа концертный зал на 480 мест, идеально подходящий прежде всего для исполнения классической музыки, но также и произведений прочих стилей. На трех этажах расположится вмещающий 130 зрителей blackbox, которым будут пользоваться студенты сценического искусства и джазовые музыканты. В пятиэтажном здании с цокольным этажом разместится 21 учебная аудитория, среди которых будут мультимедийная студия и джазовый класс.

По словам административного директора ЭАМТ Оття Маатена, все этажи комплекса будут соединены с расположенным рядом главным зданием академии. «Самое важное и большое помещение – концертный зал с двумя балконами – расположится в центре здания. Сюда можно будет попасть из главного здания, а также с улицы Сакала: таким образом зал можно будет с удобством использовать как для учебной работы, так и для отдельных мероприятий, – пояснил Маатен. – Стилистически комплекс будет походить на главное здание. Внутреннее оформление следует общей свежей эстетике здания, где доминируют натуральные материалы и базовые цвета. При планировании акустики этой самой новой в Эстонии концертной площадки учитывался богатый опыт всех сконструированных ранее концертных залов».