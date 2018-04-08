воскресенье, 8 апреля 2018 г.
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  • Над Трампом продолжают глумиться: президент уснул на встрече с лидерами Балтийских стран (видео)

Над Трампом продолжают глумиться: президент уснул на встрече с лидерами Балтийских стран (видео)

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Алек Болдуин в роли Дональда Трампа.

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

В передаче Saturday Night Live представили пародию на встречу президента США Дональда Трампа с лидерами стран Балтии.

Трампа изображал актер Алек Болдуин, во время встречи с "президентами" Балтийских стран он с трудом удерживался от сна и один раз даже всхрапнул.

Президентов Эстонии, Латвии и Литвы - Керсти Кальюлайд, Далю Грибаускайте и Раймонда Вейониса - сыграли Хейди Гарднер, Кейт Маккиннон и Алекс Моффат, которые, однако, остались в тени Болдуина-Трампа. Когда слово получал кто-то из балтийских "президентов", "Трамп" начинал превозносить собственные достижения, чтобы не уснуть.

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