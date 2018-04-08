Над Трампом продолжают глумиться: президент уснул на встрече с лидерами Балтийских стран (видео)
8 апреля 2018 г., 13:35
В передаче Saturday Night Live представили пародию на встречу президента США Дональда Трампа с лидерами стран Балтии.
Трампа изображал актер Алек Болдуин, во время встречи с "президентами" Балтийских стран он с трудом удерживался от сна и один раз даже всхрапнул.
Президентов Эстонии, Латвии и Литвы - Керсти Кальюлайд, Далю Грибаускайте и Раймонда Вейониса - сыграли Хейди Гарднер, Кейт Маккиннон и Алекс Моффат, которые, однако, остались в тени Болдуина-Трампа. Когда слово получал кто-то из балтийских "президентов", "Трамп" начинал превозносить собственные достижения, чтобы не уснуть.
"Okay, that's it from me. Let's do the Baltics quick and get out of here." #SNL pic.twitter.com/6fvIfs48D9— Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) 8 апреля 2018 г.