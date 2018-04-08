Госдеп США обвинил Россию в предполагаемой химатаке в Сирии

В Госдепе РИА «Новости» сообщили: «Мы видели многочисленные, очень беспокоящие нас сообщения сегодня во второй половине дня о еще одном возможном нападении с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии. Сообщения ряда групп и медицинского персонала на местах дают понять, что по меньшей мере 40 человек погибли и сотни получили ранения, а многие семьи, включающие детей, прятались в укрытиях, но предполагается, что они погибли».

В заявлении Госдепа подчеркивается, что «в конечном итоге Россия, поддерживая [президента Башара] Асада, несет ответственность за бесчеловечное применение химоружия в Сирии».

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт призвала Россию помочь предотвратить дальнейшие химатаки в Сирии, в очередной раз обвинив Москву в поддержке Дамаска: «Эти сообщения, если они подтвердятся, вселяют ужас и требуют немедленного ответа со стороны международного сообщества. Россия со своей твердой поддержкой режима в конечном счете ответственна за эти жестокие нападения».

В американском дипломатическом ведомстве также поставили под сомнение приверженность российской стороны разрешению всего сирийского кризиса.

Минобороны все отвергает

Российские военные заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в городе Дума (Восточная Гута) бомбы с хлором не соответствуют действительности. «Решительно опровергаем эту информацию», - сказал в воскресенье начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. Его цитирует «Интерфакс».

«Заявляем о готовности после освобождения Думы от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений», - указал он.