Расследование "Фонтанки": на очистку Шихан от химоружия выделены миллиарды рублей

Толчком для расследования "Фонтанки" послужила публикация в The Times: британская газета утверждала, что именно в лабораториях под Саратовом произвели отравляющее вещество "Новичок", которое использовалось в ходе химатаки в Солсбери. В результате отравления в коме оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они постепенно идут на поправку. После публикации в британской газете полпред Путина в Приволжье Михаил Бабич заявил, что никакое химоружие в Шиханах не хранится. А глава МИД Сергей Лавров объяснил инсинуации тем, что Лондон "лихорадочно ищет" подтверждение своей версии - о том, что к отравлению Скрипалей причастна Россия.

Бабич ранее руководил госкомиссией по химическому разоружению и после публикации The Times настаивал: "В лаборатории государственного НИИ "Шиханы" никогда не было химического оружия. В Саратовской области действительно располагался объект "Горный", но он стал первым, где была завершена ликвидация химоружия".

"Фонтанка" пишет, что, произнося "Шиханы", чиновники и специалисты могут иметь в виду четыре разных объекта. Главный - Центральные Шиханы. Это закрытого типа муниципальное образование (ЗАТО) с населением не больше 6 тысяч человек. Там находится филиал московского ГосНИИОХТа, участник программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации". О разработке отравляющих веществ в Шиханах рассказывали несколько ученых, в том числе доктор химических наук Леонид Ринк, с которым беседовало РИА "Новости". Большое интервью с ним сотрудники государственного агентства новостей редактировали дважды в течение дня.

Слова Бабича, как указывает издание, опровергает масштабная госпрограмма "Приведение в безопасное состояние и последующая ликвидация бывшего объекта по разработке химического оружия - комплекса 21-26 филиала федерального государственного унитарного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" "Шиханы". На клининговые услуги в Шиханах в последние пять лет выделено свыше 4 миллиардов рублей.

При этом, как обращает внимание "Фонтанка", химические лаборатории приговорены к уничтожению, а подрядные организации не просто проводят дегазацию помещений. Они разбирают сооружения "по кирпичикам", дробят на мелкие кусочки и хоронят в оборудованном на полигоне могильнике. Контрактом предусмотрена обязанность исполнителя быть бережным к окружающей среде и не допустить утечки "отравляющих веществ типа VX, иприта, люизита, зомана, зарина, мышьяка".

Ход работ в Шиханах контролируют Ростехнадзор и МЧС. Ведомства проводят многочисленные проверки, а нарушения фиксируются десятками. С августа 2015-го по ноябрь 2017-го один только Ростехнадзор приезжал 12 раз и насчитал под сотню нарушений. У МЧС имеется россыпь претензий к тому, как организована эвакуация, а подведомственное Минздраву медико-биологическое агентство не нашло воды в душевых, куда должен бежать рабочий, если обольется химикатами.