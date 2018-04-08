Виктория Скрипаль готова говорить со Скотланд-Ярдом

"Если британцы заявляют, что я работаю на спецслужбы, пусть докажут это. Покажите мне хоть одно доказательство", - цитирует Викторию Скрипаль РИА "Новости". Скрипаль уверена, что ей отказали в визе из-за таких подозрений, хотя в ответе консульства приводились другие причины, передает Newsru.com.

Как указывает The Telegraph, Скрипаль добавила, что хочет пойти в Скотланд-Ярд, чтобы дать разъяснения.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность.