Виктория Скрипаль готова говорить со Скотланд-Ярдом

Племянница отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля Виктория готова дать показания британской полиции, если правоохранительные органы захотят с ней побеседовать. Об этом Виктория заявила британской газете The Telegraph. Она также отвергает подозрения в том, что ей отказали в визе из-за возможной связи с российскими спецслужбами.
"Если британцы заявляют, что я работаю на спецслужбы, пусть докажут это. Покажите мне хоть одно доказательство", - цитирует Викторию Скрипаль РИА "Новости". Скрипаль уверена, что ей отказали в визе из-за таких подозрений, хотя в ответе консульства приводились другие причины, передает Newsru.com.
Как указывает The Telegraph, Скрипаль добавила, что хочет пойти в Скотланд-Ярд, чтобы дать разъяснения.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность.
Ранее британская полиция распространила первое заявление Юлии Скрипаль после инцидента в Солсбери, в котором она сообщила о выходе из комы около недели назад и о прибавлении сил с каждым днем. После прихода Юлии Скрипаль в сознание Виктория Скрипаль сообщила о намерении отправиться в Британию, чтобы забрать сестру в Россию. Также она рассказала, что получить загранпаспорт ей помог посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.