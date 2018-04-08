Видео: в Индии поезд с тысячей пассажиров на полном ходу отцепился от локомотива
8 апреля 2018 г., 15:05
В субботу вечером в индийском штате Орисса (Одиша) от движущегося локомотива отцепился состав из 22 вагонов, в которых находилось около тысячи человек.
Отцепившийся состав проехал еще 12 километров задом наперед, после чего железнодорожникам удалось его остановить. Никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал.
Уволены семь работников железной дороги, причины, по которым состав отцепился от локомотива, выясняются.
#WATCH Coaches of Ahmedabad-Puri express rolling down towards Kesinga side near Titlagarh because skid-brakes were not applied #Odisha (07.04.18) pic.twitter.com/bS5LEiNuUR— ANI (@ANI) 8 апреля 2018 г.