воскресенье, 8 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Видео: в Индии поезд с тысячей пассажиров на полном ходу отцепился от локомотива

Видео: в Индии поезд с тысячей пассажиров на полном ходу отцепился от локомотива

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Поезд в Индии. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sanjay Kanojia/AFP

В субботу вечером в индийском штате Орисса (Одиша) от движущегося локомотива отцепился состав из 22 вагонов, в которых находилось около тысячи человек.

Отцепившийся состав проехал еще 12 километров задом наперед, после чего железнодорожникам удалось его остановить. Никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал.

Уволены семь работников железной дороги, причины, по которым состав отцепился от локомотива, выясняются.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ