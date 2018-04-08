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Фото: Отт Тянак занял второе место на Ралли Корсики

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Эстонский автогонщик Отт Тянак (Toyota) занял второе место на четвертом этапе чемпионата мира по авторалли, который прошел на острове Корсика. Победу праздновал действующий чемпион мира в классе WRC Себастьен Ожье, выступающий за M-Sport Ford.

Тянак проиграл французу 36,1 секунды, сообщает Rus.err.

В этом сезоне Тянак уже занимал второе место - это случилось на первом этапе, который состоялся в Монте-Карло.

Третье место на Корсике досталось бельгийцу Тьерри Нойвилю (Hyundai).

Ожье, выигравший в этом сезоне три этапа из четырех, упрочил лидерство в общем зачете.

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