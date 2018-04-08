Как в страшном сне: пьяная клиентка избила и обокрала таксиста

21 марта перед Пярнуским уездным судом предстала 45-летняя Килли, которую обвиняли в применении физической силы, взломе и краже.

Согласно обвинению, в июне прошлого года пьяная Килли сорвала со стоявшего на улице Вана-Сауга в Пярну такси два автомобильных флажка, а затем напала на женщину-водителя.

Килли, по меньшей мере, десять раз ударила свою жертву руками по голове и верхней части тела, да раза ногами - по бедрам и ногам, после чего оттаскала ее за волосы.

Затем клиентка открыла заднюю дверь, схватила с сиденья свитер и сумочку женщины-таксиста и спокойно отправилась домой. Килли забрала из сумочки жертвы водительские права, а саму сумку с оставшимися вещами повесила на столб. Свитер она оставила себе.

Пярнуский уездный суд приговорил женщину к восьми месяцам тюрьмы условно, познать жизнь за решеткой ей не придется, если в течение года испытательного срока она не совершит новое преступление.

Дело рассматривалось в порядке согласительного производства. Также Килли должна будет возместить пострадавшей ущерб в размере 313 евро и выплатить судебные расходы в размере 750 евро.