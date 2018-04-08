Восьмилетний футболист из Эстонии отправится на ЧМ-2018 в Москву

В конкурсе участвовали более 200 детей со всей Эстонии, но победителем стал именно Тристен.

«Сегодня у меня счастливый день - у меня с утра было чувство, что я стану победителем, и я победил!» - сказал он. Больше всего Тристен хочет проводить на стадион кого-то из бразильской команды.

Тристен уже два года ходит на футбольные тренировки в Тартуский клуб FC Ülenurme и любит смотреть футбольные матчи. Его любимый клуб - «Ливерпуль».

«Я очень рад, что Тристен сможет осуществить свою мечту и этим летом принять участие в Чемпионате мира по футболу. Я уверен, что этот опыт вдохновит Тристена всегда стремиться к своей мечте и никогда не сдаваться», - сказал исполнительный директор McDonald’s в Балтийских странах Владимир Яневский.

В программу также входит проживание, развлекательная программа и возможность ознакомиться с достопримечательностями Москвы.