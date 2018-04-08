Восьмилетний футболист из Эстонии отправится на ЧМ-2018 в Москву

Восьмилетний фанат футбола из Тарту Тристен Кооль в рамках кампании McDonald’s «Проводи звезду на стадион» вместе со своим отцом Кристьяном отправится в июле этого года в Москву на Чемпионат мира по футболу, где он вместе с другими 132 детьми проводит на стадион футболистов из 50 стран. У Тристена есть уникальная возможность пройти за руку с одним из игроков, участвующих в финальной игре.
В конкурсе участвовали более 200 детей со всей Эстонии, но победителем стал именно Тристен.
«Сегодня у меня счастливый день - у меня с утра было чувство, что я стану победителем, и я победил!» - сказал он. Больше всего Тристен хочет проводить на стадион кого-то из бразильской команды.
Тристен уже два года ходит на футбольные тренировки в Тартуский клуб FC Ülenurme и любит смотреть футбольные матчи. Его любимый клуб - «Ливерпуль».
«Я очень рад, что Тристен сможет осуществить свою мечту и этим летом принять участие в Чемпионате мира по футболу. Я уверен, что этот опыт вдохновит Тристена всегда стремиться к своей мечте и никогда не сдаваться», - сказал исполнительный директор McDonald’s в Балтийских странах Владимир Яневский.
В программу также входит проживание, развлекательная программа и возможность ознакомиться с достопримечательностями Москвы.
Тристен - седьмой ребенок из Эстонии, который участвует в акции «Проводи звезду на стадион». В 2016 году победительницей стала 9-летняя Ольга Симагина, которая проводила на стадион футболиста сборной Португалии Пепе.