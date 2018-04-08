Нападение с тесаком в рижской школе: пострадали три человека
8 апреля 2018 г., 16:31
В пятницу вечером во время школьной дискотеки в рижской 71-й средней школе в Ильгуциемсе произошел конфликт. Мужчина с тесаком напал на присутствующих. По свидетельствам очевидцев, в результате нападения, пострадали три человека, сообщает Русский TVNET со ссылкой на телеканал LTV7.
По предварительной информации, нападавший был отцом одного из школьников. Директор рижской 71-й средней школы Андрей Рыжиков факт происшествия не отрицает, но подробности происшествия пока не готов комментировать.
В Госполиции сообщили, что в настоящий момент по факту произошедшего ведется проверка.