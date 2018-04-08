Нападение с тесаком в рижской школе: пострадали три человека

В пятницу вечером во время школьной дискотеки в рижской 71-й средней школе в Ильгуциемсе произошел конфликт. Мужчина с тесаком напал на присутствующих. По свидетельствам очевидцев, в результате нападения, пострадали три человека, сообщает Русский TVNET со ссылкой на телеканал LTV7.