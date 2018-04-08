воскресенье, 8 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Нападение с тесаком в рижской школе: пострадали три человека

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Школа. Снимок иллюстративный

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/EMF

В пятницу вечером во время школьной дискотеки в рижской 71-й средней школе в Ильгуциемсе произошел конфликт. Мужчина с тесаком напал на присутствующих. По свидетельствам очевидцев, в результате нападения, пострадали три человека, сообщает Русский TVNET со ссылкой на телеканал LTV7.

По предварительной информации, нападавший был отцом одного из школьников. Директор рижской 71-й средней школы Андрей Рыжиков факт происшествия не отрицает, но подробности происшествия пока не готов комментировать.

В Госполиции сообщили, что в настоящий момент по факту произошедшего ведется проверка.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ