воскресенье, 8 апреля 2018 г.
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  • Фотофакт: в Финляндии продукты с последним днем срока годности «продают» бесплатно

Фотофакт: в Финляндии продукты с последним днем срока годности «продают» бесплатно

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Супермаркет в Финляндии. Иллюстративное фото.

ФОТО: OLIVIER MORIN/AFP

Супермаркеты по всему миру продают по сниженным ценам или вовсе отдают бесплатно продукты с истекающим сроком хранения. Для магазинов выгода заключается в том, что не придется платить за утилизацию этих продуктов, пишет Ex-press.by.

"Наша Нива" опубликовала снимок, сделанный в одном из магазинов Финляндии. На фото видны продукты и ценники, на которых вместо цен указаны нули.

Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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