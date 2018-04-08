Фотофакт: в Финляндии продукты с последним днем срока годности «продают» бесплатно
8 апреля 2018 г., 16:37
Супермаркеты по всему миру продают по сниженным ценам или вовсе отдают бесплатно продукты с истекающим сроком хранения. Для магазинов выгода заключается в том, что не придется платить за утилизацию этих продуктов, пишет Ex-press.by.
"Наша Нива" опубликовала снимок, сделанный в одном из магазинов Финляндии. На фото видны продукты и ценники, на которых вместо цен указаны нули.
Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ.