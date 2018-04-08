Макгрегор взял кредит на судебный залог

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор взял кредит в размере 50 тысяч долларов, чтобы выйти под залог. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.
После того, как Макгрегор напал на автобус с участниками UFC 223 и позднее сдался полиции, нью-йоркский суд принял решение выпустить бойца под залог. СМИ выяснили, что у него не было при себе достаточной суммы, а перевод средств с его родины занял бы минимум два дня, и на выручку ему пришел некий Айра Юдельсон, кредитующий оказавшихся в подобных ситуациях подсудимых.
В качестве благодарности боец сфотографировался с 14-летним сыном Юдельсона, и был «предельно вежлив». Уточняется, что Макгрегор уже вернул 7,5 тысячи долларов за услуги кредитора.
Залог внесен до 14 июня, когда состоится судебное заседание по делу. В настоящее время Макгрегор находится в США, однако через несколько дней собирается вылететь домой.
Состояние Макгрегора оценивается в 84 миллиона долларов.
Макгрегор сдался в руки властям после того, как атаковал автобус с бойцами UFC. Ему были предъявлены обвинения. Действия ирландца привели к тому, что Майкл Кьеза и Рэй Борг получили телесные повреждения и не были допущены к своим поединкам.