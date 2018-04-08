Макгрегор взял кредит на судебный залог

После того, как Макгрегор напал на автобус с участниками UFC 223 и позднее сдался полиции, нью-йоркский суд принял решение выпустить бойца под залог. СМИ выяснили, что у него не было при себе достаточной суммы, а перевод средств с его родины занял бы минимум два дня, и на выручку ему пришел некий Айра Юдельсон, кредитующий оказавшихся в подобных ситуациях подсудимых.

В качестве благодарности боец сфотографировался с 14-летним сыном Юдельсона, и был «предельно вежлив». Уточняется, что Макгрегор уже вернул 7,5 тысячи долларов за услуги кредитора.

Залог внесен до 14 июня, когда состоится судебное заседание по делу. В настоящее время Макгрегор находится в США, однако через несколько дней собирается вылететь домой.

Состояние Макгрегора оценивается в 84 миллиона долларов.