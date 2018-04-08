Картна дня: православные празднуют Пасху, химическая атака в Сирии и новые подробности в деле Скрипаля

Эстония празднует православную Пасху

В крупнейшем в Таллинне православном соборе Александра Невского прошли богослужения, посвященные светлому празднику Пасхи. Ночью в центре Таллинна прошел крестный ход. Смотрите галерею!

Врачи сообщили о 70 жертвах возможной химической атаки в Сирии

Врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - 7 апреля могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек. Читать далее...

Что происходит в «русском Портон-Дауне»?

Многочисленные госконтракты стоимостью в несколько миллиардов на очистку и претензии МЧС подтверждают присутствие отравляющих веществ в Шиханах Саратовской области и опровергают утверждения российских официальных лиц об обратном. Читать далее...

Новые подробности отравления Скрипаля

Британские газеты со ссылкой на собственные источники в спецслужбах сообщают новые подробности отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Читать далее...

Над Трампом продолжают глумиться: президент уснул на встрече с лидерами Балтийских стран

В передаче Saturday Night Live представили пародию на встречу президента США Дональда Трампа с лидерами стран Балтии. Смотрите видео!

Отт Тянак занял второе место на Ралли Корсики

Эстонский автогонщик Отт Тянак (Toyota) занял второе место на четвертом этапе чемпионата мира по авторалли, который прошел на острове Корсика. Победу праздновал действующий чемпион мира в классе WRC Себастьен Ожье, выступающий за M-Sport Ford. Смотрите галерею!

Жителя Таллинна, убившего собственную мать, освободили досрочно

Тартуский уездный суд решил досрочно освободить мужчину, отбывающего наказание за убийство собственной матери. Читать далее...

Пьяная клиентка избила и обокрала таксиста

Летом прошлого года пярнуская женщина-таксист повстречала клиентку, которая теперь будет являться ей в ночных кошмарах. Читать далее...

Как будет выглядеть суперсовременный концертный зал в центре Таллинна

В субботу в центре Таллинна был заложен краеугольный камень комплекса залов Эстонской академии музыки и театра, где расположатся концертный зал на 480 человек, blackbox со 130 сидячими местами для актеров и джазовых музыкантов, а также 21 новая учебная аудитория. Стоящее около 12 миллионов евро здание высшего уровня будет готово в сентябре следующего года – к столетию академии. Смотрите фото и видео!

Такого в Эстонии давно не видели!