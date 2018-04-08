воскресенье, 8 апреля 2018 г.
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Самост: Кальюлайд блестяще справилась со своей работой на встрече с Трампом

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Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Evan Vucci / AP / Scanpix

В передаче Samost ja Ruussaar на Vikerraadio журналист Анвар Самост заявил, что из трех лидеров Балтийских стран Керсти Кальюлайд была единственной, кто на встрече с президентом США Дональдом Трампом очень хорошо справился со своей работой.

«Считаю, что она очень хорошо выполнила работу. Кто точно не справился со своей работой, так это, к сожалению, президент Латвии, его общению не хватило языковых знаний», - отметил Самост, которого цитирует ERR.

«Я сталкивался с нынешним президентом, и на самом деле он не такая деревянная фигура, как показалось», - добавил он о главе Латвии.

По словам Самоста, стоит подчеркнуть, что эта встреча, по сути, была выражением почтения со стороны США к Эстонии, Латвии и Литвы по случаю столетия со дня их независимости.

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