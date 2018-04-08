Самост: Кальюлайд блестяще справилась со своей работой на встрече с Трампом

«Считаю, что она очень хорошо выполнила работу. Кто точно не справился со своей работой, так это, к сожалению, президент Латвии, его общению не хватило языковых знаний», - отметил Самост, которого цитирует ERR.

«Я сталкивался с нынешним президентом, и на самом деле он не такая деревянная фигура, как показалось», - добавил он о главе Латвии.