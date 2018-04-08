С 1 июля проезд на уездных линиях может стать бесплатным

Как отметила Кадри Симсон, «мы идем к тому, чтобы по всей Эстонии рано или поздно транспорт стал бесплатным», но для начала (если, конечно, не считать опыта бесплатного обслуживания столичным муниципальным транспортом) это новшество решили опробовать на уездных пассажирских линиях, передает «Виру Проспект».

Как планируется, бесплатно ездить на уездных маршрутах можно будет уже с 1 июля 2018 года, но внутригородских перевозок, уточнила министр, это не касается.

«Правительство договорилось, что это будет уездный транспорт, а городской останется на бюджете местных самоуправлений», - отметила Кадри Симсон, добавив, что это не будет касаться коммерческих перевозок между городами.

Несмотря на то, что проезд на уездном транспорте сделают бесплатным, у пассажиров все равно должна быть карточка, аналогичная той, которой пользуются жители Таллинна, также будут установлены валидаторы.