Трамп: Россия заплатит большую цену за поддержку Асада

Утром в воскресенье Госдеп США распространил заявление о предполагаемой химатаке около больницы города Дума: погибнуть могли десятки людей. Осуществили ее военные Башара Асада, а Россию в Госдепе обвиняют из-за того, что страна последовательно поддерживает Асада и, таким образом, несет ответственность за бесчеловечное применение химоружия в Сирии.

Трамп предупредил Россию и Иран о последствиях поддержки Асада в Twitter, и он уже не называет атаку предполагаемой: «Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить большую цену. Откройте район немедленно для медицинской помощи и верификации. Еще одна гуманитарная катастрофа без какой-либо причины. Дико». (Цитата по РИА «Новости».)

В следующем твите Трамп вновь сослался на нерешительность своего предшественника Барака Обамы, который, как уверен нынешний глава Белого дома, мог бы давным-давно избавить Сирию от Асада.

Российские МИД и Минобороны категорически отвергали обвинения о применении бомбы с хлором в Думе. В Минобороны обещали «немедленно после освобождения города от экстремистов направить туда российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений».

МИД добавлял, что такие информационные провокации США подрывают усилия российских и сирийских военных, которые зачищают Восточную Гуту от террористов.

Единой картины атаки пока нет

Врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - в результате химической атаки 7 апреля погибли по меньшей мере 70 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной, как и Россия.

Русская служба ВВС указывает, что о химатаке в Думе сообщили сразу несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводят разные данные о жертвах, и в целом из их отчетов не складывается полная картина происшедшего.

Поддерживающий сирийских повстанцев Медиацентр Гуты заявил, что после атаки от удушья погибли 75 человек, а еще около тысячи человек пострадали.

Союз медицинских организаций - базирующаяся в США благотворительная организация, сотрудничающая с сирийскими больницами - сообщил ВВС, что в больнице под Дамаском, расположенной рядом с местом возможной химической атаки, подтвердили факт гибели 70 человек. Там подчеркнули, что жертв может быть гораздо больше, но добраться до тел ночью не удалось из-за плохой видимости и продолжающихся артобстрелов.