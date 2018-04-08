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  • Фото: вблизи Пайде автомобиль Chrysler опрокинулся на крышу

Фото: вблизи Пайде автомобиль Chrysler опрокинулся на крышу

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Сегодня вечером вблизи Пайде в Ярвамаа произошло ДТП. Водителя, который находился в машине один, доставили в больницу.

В воскресенье, 8 апреля, в 16.30 в деревне Крийлевялья вблизи Пайде произошло ДТП. Автомобиль Chrysler, двигавшийся со стороны Пайде в направлении деревни Мюнди, съехал с дороги на входе в правый поворот и опрокинулся на крышу.

В машине был только водитель. Мужчина пострадал и был доставлен в больницу. О возможном опьянении водителя полиция на месте происшествия ничего сказать не смогла.

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