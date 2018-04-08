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В Берлине предотвращен теракт во время полумарафона

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Полумарафон в Берлине.

ФОТО: CHRISTOPHE GATEAU/AFP

В Берлине предотвращен теракт во время полумарафона. NEWSru со ссылкой на газету Die Welt передает, что полиция задержала шестерых мужчин, которые готовили атаку на зрителей забега с ножами.

По информации издания, главный подозреваемый принадлежал к кругу террориста Аниса Амри, устроившего наезд на рождественский рынок в Берлине в 2016 году. У него изъяли два ножа, с помощью которых он планировал напасть на гостей спортивного мероприятия.

Собеседник в полиции заявил: «Мы еще оцениваем ситуацию. Но, по всей вероятности, это произошло в последний момент».

По данным полиции, злоумышленники собирались отомстить за Амри, которые застрелили итальянские полицейские через несколько дней после теракта, передает РИА «Новости».

Также сообщается, что во время обыска у одного из задержанных был найден предмет, который может быть взрывчаткой. Одно из помещений, которые обыскиваются в настоящее время, уже попадало в зону внимания полиции после теракта на Рождество.

В полумарафоне принимали участие около 32 000 человек.

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