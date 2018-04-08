«Почему не сам Путин?» Пресса и политики США о новых санкциях Вашигтона

При этом американские демократы, которые десятилетиями относились к российским (а до того - советским) лидерам более положительно, чем республиканцы, сейчас настроены к ним еще более критически, чем их оппоненты.

Это, безусловно, следствие версии о возможном сговоре Дональда Трампа с Кремлем, которая активно пропагандируется американскими демократами (и симпатизирующими им СМИ) и которую расследует спецпрокурор Роберт Мюллер.

Поэтому неудивительно, что объявленные в пятницу американские санкции против целого ряда олигархов из ближайшего окружения Путина были встречены прессой и политикой США с почти единодушным одобрением.

Почему не самого Путина?

Критические комментарии сводятся к тому, что санкции не коснулись лично Путина, были введены не сразу, в результате чего у олигархов было время к ним подготовиться, а Трамп при этом вновь не сказал ни одного дурного слова о российском президенте, продолжает планировать встречу с ним один на один и по-прежнему надеется на то, что у США и России установятся приличные отношения.

По словам левого сайта Vox, после пятничных санкций надежды Трампа на нахождение общего языка с Путиным стали еще более призрачными. «Новые санкции Трампа против России показывают, что пропасть между ним и Путиным продолжает расширяться» - так озаглавлена статья обозревателя Vox Зишана Алима.

Как и в большинстве других статей по поводу новых мер американского минфина, в статье Алима фигурирует слово «агрессивный». Глава министерства Стивен Мнучин заявил в пятницу, что «русские олигархи и элиты, которые наживаются на этой коррумпированной системе, больше не будут ограждены от последствий дестабилизирующих действий своего правительства».

Алим цитирует неназванных экспертов, которые говорят, что «финансовый нажим на русских олигархов может привести к изменению политического курса Кремля. Они могут начать говорить Путину, что его агрессивная внешняя политика не стоит финансовых невзгод, которые они и - в более широком контексте - экономика России вынуждены будут из-за нее испытывать».

Другие эксперты

Корреспондент телекомпании Эн-би-си Александр Смит, очевидно, говорил с другими экспертами, потому что его статья, присланная из Лондона, озаглавлена так: «Эксперты говорят, что санкции на русских олигархов вряд ли серьезно отразятся на Путине».

Смит называет произошедшее «одной из самых агрессивных мер администрации Трампа против Москвы», но оговаривается, что «некоторые эксперты предупредили, что попытки оказать нажим на так называемых олигархов в краткосрочной перспективе причинят русскому президенту Владимиру Путину мало вреда и вряд ли приведут к значительным изменениям его курса, который в последние годы выводит Запад из себя».