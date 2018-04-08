Спор двух городов из-за Вийвиконна и Сиргала продолжается

С тем, что административная территория Вийвиконна и Сиргала, прежде принадлежавшая городу Кохтла-Ярве, со дня объявления результатов осенних выборов стала частью города Нарва-Йыэсуу, согласны руководители обоих городов. Но вопрос о том, в какой мере тому или иному городу принадлежат строения и сооружения, находящиеся на этой территории, и у кого и с какого момента возникли или возникнут обязательства, связанные с их обслуживанием, вызывает разногласия.

Путаница началась с того, что до выборов руководители двух городов не смогли договориться относительно дальнейших шагов и договор об объединении подписан не был. Теперь обе стороны трактуют Закон об административной реформе по-своему, и даже оценки Министерства юстиции и Министерства финансов полной ясности не вносят.

Закон гласит, что если самоуправления не договорились предварительно о правах и обязанностях, сопутствующих передаче части территории, то находящиеся на территории и принадлежащие местному самоуправлению недвижимые вещи передают новому самоуправлению.

Городской секретарь Кохтла-Ярве Анна Генералова утверждает, что со дня получения территории в свою собственность на новое самоуправление были возложены проистекающие из закона обязательства в отношении всех находящихся на территории объектов.

Вице-мэр Нарва-Йыэсуу Мати Мяннисалу придерживается того мнения, что пока недвижимые вещи не отмечены в крепостном регистре как собственность города Нарва-Йыэсуу (это город Кохтла-Ярве сделал лишь 28 февраля), у Нарва-Йыэсуу нет по отношению к ним никаких обязательств, в том числе обязательства оплачивать счета фирмы, обслуживающей городскую часть.

Согласно пояснению Министерства юстиции, Закон об административной реформе предусматривает обязательство передачи (и, соответственно, приема) определенного имущества, а не автоматическую смену владельца.

Кохтла-Ярве также хочет передать Нарва-Йыэсуу находящееся в своей бывшей городской части движимое имущество. Анна Генералова ссылается на приведенную в письме Министерства юстиции оценку, согласно которой положение Закона об административной реформе, устанавливающее порядок передачи недвижимых вещей, является основанием также для передачи строений и их частей (к примеру, пустующие бесхозные квартиры. — прим. ред.) как движимых вещей.

Мати Мяннисалу считает, что Нарва-Йыэсуу не обязан принимать движимое имущество и ничто не запрещает одному самоуправлению иметь движимое имущество на территории другого самоуправления.

По словам Мяннисалу, Кохтла-Ярве на данный момент передал им часть документов, однако полученные от министерств пояснения и мнения, на которые Кохтла-Ярве ссылается в своих письмах, городу Нарва-Йыэсуу до сих пор не передали.

«Представители Кохтла-Ярве сказали, что они уже осуществили у нотариуса в одностороннем порядке сделки с движимыми вещами. Так как договоров я не видел, это кажется мне неслыханным. Сначала мы дождемся, когда эти предполагаемые изменения собственника, касающиеся движимого имущества, внесут в регистр строений, затем решим, как поступать дальше», - сказал он.

По словам Анны Генераловой, так как город Кохтла-Ярве вынужден проводить действия, связанные с административной реформой, в одностороннем порядке, то процесс передачи имущества затруднен.

«На запрос пояснений в министерствах, разработку и передачу дополнительных документов городу Нарва-Йыэсуу уходит много времени», - пояснила она.