Дети в зоне риска: во многих домах отсутствуют датчики угарного газа

Не исключено, что к 2020 или 2021 году установка датчиков угарного газа станет обязательной и для тех, у кого есть печи или камины.

«Угарный газ возникает при любом горении, а не только при работе газовых приборов. Он возникает и в связи с работой приборов с твердым топливом, а это печные плиты и камины», - говорит заведующая техническим отделом Департамента технического надзора Ингрид Тейнемаа.