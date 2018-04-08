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Дети в зоне риска: во многих домах отсутствуют датчики угарного газа

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Датчики угарного газа.

ФОТО: Gert Soosalu

С 1 января этого года датчики угарного газа стали обязательными для помещений, где используются газовые приборы, но, по данным Департамента технического надзора, в большинстве случаев эти приборы в квартирах и домах отсутствуют, передает Rus.ERR со ссылкой на Актуальную камеру».

Не исключено, что к 2020 или 2021 году установка датчиков угарного газа станет обязательной и для тех, у кого есть печи или камины.

«Угарный газ возникает при любом горении, а не только при работе газовых приборов. Он возникает и в связи с работой приборов с твердым топливом, а это печные плиты и камины», - говорит заведующая техническим отделом Департамента технического надзора Ингрид Тейнемаа.

Только за прошедшие три месяца этого года в отделение Таллиннской детской больницы поступили шесть детей с симптомами отравления угарным газом, за два с половиной года угарным газом в Эстонии отравились почти 50 детей.

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