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  • В столичном автобусе пострадала пожилая пассажирка

В столичном автобусе пострадала пожилая пассажирка

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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

В воскресенье, 8 апреля, около 13.40 в Таллинне на Эхитаяте-теэ произошло ДТП, в котором пострадал пассажир автобуса.

По предварительным данным, в маршрутном автобусе Irisbus, которым управлял 47-летний мужчина, пострадала 82-летняя пассажирка.

Водитель побеседовал с пострадавшей, которая отказалась от помощи. Позже скорую помощь вызвали женщине на дом. Медики доставили ее в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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