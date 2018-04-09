В столичном автобусе пострадала пожилая пассажирка
9 апреля 2018 г., 7:16
В воскресенье, 8 апреля, около 13.40 в Таллинне на Эхитаяте-теэ произошло ДТП, в котором пострадал пассажир автобуса.
По предварительным данным, в маршрутном автобусе Irisbus, которым управлял 47-летний мужчина, пострадала 82-летняя пассажирка.
Водитель побеседовал с пострадавшей, которая отказалась от помощи. Позже скорую помощь вызвали женщине на дом. Медики доставили ее в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются.