понедельник, 9 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: по вине безрассудного водителя произошло серьезное ДТП

Фото: по вине безрассудного водителя произошло серьезное ДТП

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В воскресенье вечером в Тюри по вине нарушившего правила дорожного движения водителя произошло ДТП. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Инцидент имел место около 20.00, когда водитель Opel, выезжавшего с улицы Яама на улицу Вильянди, не уступил дорогу ехавшему по главной автомобилю Saab. Водитель Opel проигнорировал знак «Стоп», поскольку не остановился перед перекрестком и продолжил движение.

Чтобы избежать столкновения, водитель Saab был вынужден сделать резки маневр, в результате которого он вылетел на островок безопасности и сбил несколько дорожных знаков. У автомобиля оторвалось колесо.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.                                                                  

Водитель Saab был трезв. Полиция устанавливает личность водителя Opel.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ