Фото: по вине безрассудного водителя произошло серьезное ДТП

Инцидент имел место около 20.00, когда водитель Opel, выезжавшего с улицы Яама на улицу Вильянди, не уступил дорогу ехавшему по главной автомобилю Saab. Водитель Opel проигнорировал знак «Стоп», поскольку не остановился перед перекрестком и продолжил движение.

Чтобы избежать столкновения, водитель Saab был вынужден сделать резки маневр, в результате которого он вылетел на островок безопасности и сбил несколько дорожных знаков. У автомобиля оторвалось колесо.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.