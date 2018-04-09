понедельник, 9 апреля 2018 г.
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  • Пытавшемуся взорвать Игоря Савенкова отказали в УДО

Пытавшемуся взорвать Игоря Савенкова отказали в УДО

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Ральф Миллер и Сергей Старых.

ФОТО: Peeter Langovits

65-летний Ральф Миллер - один из двух виновных в покушении около шести лет назад на крупного в прошлом предпринимателя, бывшего владельца газеты "Молодежь Эстони" Игоря Савенкова - не выйдет на свободу досрочно.

Вируский уездный суд отказал Миллеру в возможности досрочного освобождения из тюрьмы под электронное наблюдение, посчитав его необоснованным. 

По оценке суда, риск совершения Миллером на свободе новых преступлений по-прежнему остается высоким.

Ранее Ральф Миллер был приговорен к 11 годам тюрьмы, и с 1 августа 2012 года отбывает свое наказание. На суде он заявил, что хотел лишь  напугать Савенкова.

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