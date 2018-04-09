Пытавшемуся взорвать Игоря Савенкова отказали в УДО
9 апреля 2018 г., 8:08
65-летний Ральф Миллер - один из двух виновных в покушении около шести лет назад на крупного в прошлом предпринимателя, бывшего владельца газеты "Молодежь Эстони" Игоря Савенкова - не выйдет на свободу досрочно.
Вируский уездный суд отказал Миллеру в возможности досрочного освобождения из тюрьмы под электронное наблюдение, посчитав его необоснованным.
По оценке суда, риск совершения Миллером на свободе новых преступлений по-прежнему остается высоким.
Ранее Ральф Миллер был приговорен к 11 годам тюрьмы, и с 1 августа 2012 года отбывает свое наказание. На суде он заявил, что хотел лишь напугать Савенкова.