Овечкин снова лучший, Дадонов и Тарасенко отправляются к Знарку

Александр Овечкин не смог покорить отметку в 50 заброшенных шайб, остановившись всего в шаге от заветной цели - в матче с "Нью-Джерси" (5:3) Овечкин забросил две шайбы, но этого для очередного "полтинника не хватило". Однако нападающий выиграл снайперскую гонку в 7-й раз в карьере, повторив рекорд Бобби Халла, завоевав приз имени Мориса Ришара. Еще один россиянин, Евгений Малкин вошел в топ-5 бомбардиров плей-офф, забросив 42 шайбы.

Лучшим бомбардиром регулярного первенства стал Коннор Макдэвид из "Эдмонтона", набравший 108 очков (41+67) и во второй раз подряд выигравший снайперский зачет, Он стал первым игроком с 2001 года, выигравшим бомбардирскую гонку в двух сезонах подряд. Тогда это удалось Яромиру Ягру, в общей сложности бравшему приз четырежды подряд. Макдэвид стал первым игроком после Уэйна Гретцки, кто выигрывал «Арт Росс» дважды подряд в возрасте до 22 лет. На втором месте форвард "Филадельфии" Клод Жиру с 102 очками, россиянин Никита Кучеров лидировавший почти весь чемпионат набрал 100 очков (39+61) и замкнул первую тройку бомбардиров НХЛ.

Евгений Дадонов и Владимир Тарасенко отправляются на Чемпионат мира по хоккею в Данию. Их команды, "Флорида" и "Сент-Луис" не смогли пробиться в плей-офф, причем "Сент-Луис" не смог это сделать впервые с 2011 года, а "Флориде" завершать рано сезон не привыкать - за свои 24 сезона в лиге, "Пантеры" 19 раз оставались за бортом Кубка Стэнли.

Впрочем это - бальзам на душу тренеру сборной России Олегу Знарку. Турнирная сетка участников Кубка Стэнли такова, что уже через две недели могут освободиться лучшие игроки российского хоккея: в первом раунде между собой встречаются Александр Овечкин, Евгений Кузнецов , Дмитрий Орлов и Сергей Бобровский с Артемием Панариным. Евгений Малкин встретится с Иваном Проворовым, а также Алексей Емелин с Михаилом Задоровым.

Первые матчи Кубка Стэнли пройдут 12 апреля.

Пары участников плей-офф Кубка Стенли:

Восточная конференция

Тампа-Бэй – Нью-Джерси

Бостон – Торонто

Вашингтон – Коламбус

Питтсбург – Филадельфия

Западная конференция

Нэшвилл – Колорадо

Виннипег – Миннесота

Вегас – Лос-Анджелес