На Раквереском мясокомбинате произошла утечка аммиака
9 апреля 2018 г., 8:20
В ночь на понедельник на Раквереском мясокомбинате (предприятие HKScan Estonia) произошла локальная утечка аммиака.
ERR стало известно об инциденте в 6:38. На предприятии подтвердили, что утечка произошла во время работ по техническому обслуживанию, но к настоящему моменту она ликвидирована, а помещения проветрены, пишет rus.err.ee.
Аммиак на расположенном в деревне Роодевялья мясокомбинате применяется в холодильных установках.
В январе 2016 года в результате утечки аммиака погиб один работник Раквереского мясокомбината, трое пострадали.