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На Раквереском мясокомбинате произошла утечка аммиака

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Производство Tallegg, принадлежащей HKScan.

ФОТО: Andres Haabu

В ночь на понедельник на Раквереском мясокомбинате (предприятие HKScan Estonia)  произошла локальная утечка аммиака.

ERR стало известно об инциденте в 6:38. На предприятии подтвердили, что утечка произошла во время работ по техническому обслуживанию, но к настоящему моменту она ликвидирована, а помещения проветрены, пишет rus.err.ee.

Аммиак на расположенном в деревне Роодевялья мясокомбинате применяется в холодильных установках.

В январе 2016 года в результате утечки аммиака погиб один работник Раквереского мясокомбината, трое пострадали.

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