Ушли под лед: ЦСКА не пустил СКА в финал Кубка Гагарина

Шести матчей хватило подопечным Игоря Никитина, чтобы отправить бойцов Олега Знарка готовиться к Чемпионату мира в Дании.
4:2 - именно такой счет серии между армейцами Москви и Петербурга, 3:2 - именно такая победа вывела москвичей в финал Кубка Гагарина, хотя после первых трех матчей, когда СКА сумел захватить лидерство в серии, уверенно выиграв два матча с общим счетом 7:2, в различных СМИ появлялись некрологи сезону москвичей, а также СКА уже заранее вешали на шеи медали, мотивировав это тем, что самый богатый и сильный клуб КХЛ не оставит камня на камне от представителя Востока, коим стал казанский "Ак Барс".
Однако петербуржцам было необходимо выиграть еще два матча и с этой задачей они не справились. Из армейцев будто бы выпустили воздух, мало что получалосьу СКА в атаке, а ЦСКА наоборот своей дисциплинированностью сумел смутить игроков в синих свитерах и выиграть три матча подряд. Правда, все победы ЦСКА в этой серии (5:4, 2:1, 1:0 и 3:2) были минимальные, а первый и последний матчи серии оканчивались в овертаймах.
Овертайм шестой встречи прервал точный бросок Михаила Григоренко на 69-й минуте, того самого Григоренко, который спас в основное время свою команду, переведя игру в дополнительное время, после ужасного начала встречи когда Гусев и Ковальчук с двух бросков пробили Сорокина, в результате чего тренер ЦСКА уже в самом начале матче был вынужден посадить вратаря сборной России на лавку. Но сначала Григоренко на 56 минуте перевел игру в овертайм, а через 13 минут игрового времени отправил тренеров СКА готовиться к чемпионату мира по хоккею, а Павла Дацюка это поражение заставило призадуматься о завершении игровой карьеры: «Я еще не прощаюсь пока с хоккеем, бог даст здоровья – еще поиграю. Не могу сказать сейчас, завершен ли мой сезон. Время покажет, буду говорить еще про чемпионат мира, зависит от здоровья. А вообще, молодым везде у нас дорога», сказал Дацюк в интервью Р-Спорт.
По словам главного тренера СКА Олега Знарка поражение в финале Западной конференции обусловила Олимпиада в Корее: "Олимпиада очень помешала. Мы рады, что выиграли Олимпиаду. Но эмоционально турнир получился очень затратным. Хотя мы переигрывали ЦСКА, создавали много моментов. Не было времени после Кореи, чтобы снова выйти на пик. Почти без перерыва начали плей-офф. Ребятам пришлось тяжело физически", – сказал Знарок "Спорт-Экспрессу".