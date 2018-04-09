Ушли под лед: ЦСКА не пустил СКА в финал Кубка Гагарина

4:2 - именно такой счет серии между армейцами Москви и Петербурга, 3:2 - именно такая победа вывела москвичей в финал Кубка Гагарина, хотя после первых трех матчей, когда СКА сумел захватить лидерство в серии, уверенно выиграв два матча с общим счетом 7:2, в различных СМИ появлялись некрологи сезону москвичей, а также СКА уже заранее вешали на шеи медали, мотивировав это тем, что самый богатый и сильный клуб КХЛ не оставит камня на камне от представителя Востока, коим стал казанский "Ак Барс".

Однако петербуржцам было необходимо выиграть еще два матча и с этой задачей они не справились. Из армейцев будто бы выпустили воздух, мало что получалосьу СКА в атаке, а ЦСКА наоборот своей дисциплинированностью сумел смутить игроков в синих свитерах и выиграть три матча подряд. Правда, все победы ЦСКА в этой серии (5:4, 2:1, 1:0 и 3:2) были минимальные, а первый и последний матчи серии оканчивались в овертаймах.

Овертайм шестой встречи прервал точный бросок Михаила Григоренко на 69-й минуте, того самого Григоренко, который спас в основное время свою команду, переведя игру в дополнительное время, после ужасного начала встречи когда Гусев и Ковальчук с двух бросков пробили Сорокина, в результате чего тренер ЦСКА уже в самом начале матче был вынужден посадить вратаря сборной России на лавку. Но сначала Григоренко на 56 минуте перевел игру в овертайм, а через 13 минут игрового времени отправил тренеров СКА готовиться к чемпионату мира по хоккею, а Павла Дацюка это поражение заставило призадуматься о завершении игровой карьеры: «Я еще не прощаюсь пока с хоккеем, бог даст здоровья – еще поиграю. Не могу сказать сейчас, завершен ли мой сезон. Время покажет, буду говорить еще про чемпионат мира, зависит от здоровья. А вообще, молодым везде у нас дорога», сказал Дацюк в интервью Р-Спорт.