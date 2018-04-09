Спикер парламента Кузбасса подал в отставку в пользу Тулеева

Председатель областного совета народных депутатов Кемеровской области (СНДКО) Алексей Синицын сложил с себя полномочия депутата, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия" в понедельник.
"А. Синицын подал заявление о досрочном сложении своих полномочий. Рассмотрение его заявления состоится 10 апреля на внеочередной сессии", - сказал собеседник агентства.
Пресс-служба также сообщает, что Синицын покинул пост для возможности выдвижения экс-губернатора Амана Тулеева на его пост.
"Для того чтобы у моих коллег появилась возможность проголосовать за кандидатуру Амана Гумировича (Тулеева - ИФ), я написал заявление о сложении полномочий председателя СНДКО", - цитирует пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия" в понедельник слова Синицына.
По мнению А.Синицына, такое решение, что во главе депутатов встанет Тулеев, является "справедливым и корректным", так как он в 2013 году возглавлял список кандидатов от регионального отделения партии "Единая Россия" в областной совет народных депутатов.
По данным пресс-службы, действующий созыв проработает до 9 сентября текущего года.
Также сообщается, что Синицын планирует вернуться к двум "любимым" профессиям: адвокатской деятельности и преподаванию.
Рассмотрение его заявления состоится 10 апреля на внеочередной сессии.
Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы от Кузбасса обратилась к врио губернатора Кемеровской области Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение экс-губернатора Амана Тулеева на пост председателя Совета народных депутатов.
В свою очередь руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов не поддержал эту идею, заявив: "Я считаю это неправильно и думаю - люди просто не поймут такого решения".
Также сообщалось, что Кремль не намерен вмешиваться в решение вопроса о возможности выдвижении Тулеева на пост председателя регионального Совета народных депутатов.
Синицын был избран председателем Совета народных депутатов Кузбасса в октябре 2016 года.
А.Тулеев подал прошение об отставке с поста губернатора Кемеровской области президенту РФ вскоре после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, который унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Президент удовлетворил его прошение. Врио губернатора назначен Цивилев.