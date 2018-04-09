Пресса Британии: России должно быть стыдно за сговор с Асадом

Почему сегодня опасно проводить операции против Асада?

«Ровно год назад, - напоминает в редакционной статье Daily Telegraph, - в ответ на химатаку в Сирии американцы нанесли удар по военной базе, с которой предположительно взлетали самолеты с химоружием. Этот удар вызвал тогда удивление, ведь Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании обещал не встревать в ближневосточный конфликт. Разве что американской безопасности угрожало бы „Исламское государство“.

И вот теперь имеется, кажется, бесспорное свидетельство еще более ужасающей газовой атаки в пригороде Дамаска Думе, а президент Трамп заявляет, что за это придется дорого заплатить. „Но что на самом деле может сделать Вашингтон?“» - задается вопросом газета.

Прошлый удар должен был стать показательным, он был призван продемонстрировать режиму, что бывает за нарушение международного законодательства. Но урок прошел даром, и свидетельство тому - новое применение химоружия. Более того, участие России, которая поддерживает режим Асада, в случае нового удара американцев грозит привести к противостоянию России со странами НАТО, которые только что ввели против нее санкции в связи с отравлением в английском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Москва действует по отработанному сценарию: сначала утверждает, что никакой химатаки не было, затем отрицает свою причастность и, наконец, обвиняет боевиков в убийстве соотечественников. Но факт остается фактом, напоминает Daily Telegraph: Россия - единственная военная сила в регионе, способная осуществить или допустить такую атаку.

Создатель «Новичка» встает на сторону Британии

Один из ключевых разработчиков группы нервно-паралитических веществ, в которую входит «Новичок», встал на сторону Британии в продолжающемся между Лондоном и Москвой споре о том, кто же отравил Сергея Скрипаля, пишет московский корреспондент газеты Financial Times Кэтрин Хилл.

Владимир Углев, с 1970-х по начало 1990-х принимавший участие в советской программе по разработке химического оружия «Фолиант», уверен, что Сергея и Юлию Скрипаль отравили веществом, которое он разработал еще в 1975 году.

При этом он же подчеркнул, что наверняка выяснить, где было произведено это вещество, не удастся.

К выводу о том, что примененный в Солсбери яд относится к тому же семейству боевых отравляющих веществ, что и «Новичок», ранее пришла лаборатория министерства обороны Великобритании в Портон-Дауне.