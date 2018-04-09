Чао, бамбино: Роберто Манчини хочет сбежать из России



"Зенит" в субботу уступил 1:2 "Краснодару", команде, которая на прошлой неделе рассталась с главным тренером, Игорем Шалимовым, назначив тренера молодежного состава, Мурада Мусаева, на пост главного тренера. Мусаев сумел предложить "Зениту" такую игру, в которой и без того бледно выглядевшие петербуржцы после матча были чернее дождливого петербуржского неба. Олег Шатов, отправленный Манчини на все четыре стороны, открыл счет, а на 88-й минуте Виктор Классон принес победу "Быкам". После матча Роберто Манчини заявил в очередной раз, что игроки купленные по его, Манчини, настоянию, не те, которых он хотел и играют на низком уровне, а сам итальянец, вроде бы за свое кресло и не держится: "Заболотному, как Дриусси с Ригони, пока тяжело. Сейчас они играют на низком уровне. Нужно больше тренировать, чтобы повышать уровень. Антону тяжелее всего – он перешел в такую команду, как «Зенит». К тому же сломался Кокорин. Сейчас я не вижу ребят, которые могли бы завершать моменты. Я очень разочарован ими. Ригони – в большей степени. Дриусси – очень молодой и еще не сформировавшийся игрок. Он может стать большим нападающим в будущем, если будет много работать. Последние голы у нас забивают защитники, это неприемлемо. Если убрать за скобки Кокорина, наша атака забила от силы голов 5. Это неприемлемо. Если я решу покинуть «Зенит», я так решу и не буду требовать никакой неустойки. Я не заинтересован в деньгах «Зенита»", сказал Манчини на пресс-конференции.

После матча с "Краснодаром", как передает sports.ru , Манчини экстренно отбыл в Италию, где целями его пребывания могли стать как прощание со старым другом, журналистом Игнасио Скардина, так и возможные переговоры с Федерацией футбола Италии. Руководство "Скуадры Адзурры" в экстренном порядке ищет главного тренера для национальной команды, место которого замещает пока Луиджи ди Бьяджо. Неустойка, которую "Зенит" обязан выплатить Манчини в случае увольнения итальянца составляет около девяти миллионов евро.



Пока "Зенит" остается на пятом месте и о золотых и серебрянных медалях может в этом году забыть: их точно разыграют между собой "Локомотив", обыгравший "Ростов" 1:0 и "Спартак", победивший 4:1 "Анжи". Спратаковец Куинси Промес забил самый быстрый хет-трик в истории РФПЛ и только на два очка отстает от команды Юрия Семина, правда у "Локо" один матч в запасе.

"Ростов" под руководством гражданина Эстонии Валерия Карпина опускается в таблице все ниже, попав после поражения от "Локомотива" в зону переходных игр.

Ситуация в нижней части турнирой таблицы такова, что за пять туров до конца чемпионата между девятым и пятнадцатым местом разрыв всего шесть очков и ни "Урал", ни "Амкар", в последних матча после смены главного тренера воспрявший духом, ни, занимающий предпоследнее место, "Анжи" еще себе ничего не гарантировали.