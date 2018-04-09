Страны Балтии будут автоматически признавать дипломы высших школ друг друга

Литва , Латвия и Эстония завершают согласование межправительственного соглашения об автоматическом признании квалификаций, связанных с высшей школой.

Как сообщили BNS в Министерстве образования Литвы, предполагается, что договор может быть подписан в июне.

Как сообщил глава парламентского Комитета по вопросам образования и науки Эугениюс Йовайша, после вступления в силу договора люди, закончившие высшие школы в Латвии , Литве или Эстонии смогут поступать на более высокую ступень обучения и трудоустраиваться без дополнительной апробации дипломов.