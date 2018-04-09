Попавший под болид "Формулы-1" механик получил страшные травмы

Несогласованность команды механиков и бокса управления команды "Феррари" обернулась трагическими последствиями.
Механик Скудерии начал менять покрышки левого заднего колеса болида Кимми Ряйккёнена, однако из боксов финну уже поступила команда покинуть пит-лэйн. В результате механик по имени Франческо попал под болид "Феррари" и был доставлен в больницу с многочисленными переломами костей голени, стопы и лодыжки. Себастьян Феттель выигравший "Гран-При Бахрейна" посвятил победу получившему травмы механику.
Механику было посвящено и заседание директората гоночной серии, на котором Скудерию признали виновной в нарушении правил гонок и оштрафовали на 50 000 евро. Однако самый страшный штраф случился уже до этого - финн Кимми Ряйккёнен был вынужден прервать гонку.