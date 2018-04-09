Попавший под болид "Формулы-1" механик получил страшные травмы

Механик Скудерии начал менять покрышки левого заднего колеса болида Кимми Ряйккёнена, однако из боксов финну уже поступила команда покинуть пит-лэйн. В результате механик по имени Франческо попал под болид "Феррари" и был доставлен в больницу с многочисленными переломами костей голени, стопы и лодыжки. Себастьян Феттель выигравший "Гран-При Бахрейна" посвятил победу получившему травмы механику.