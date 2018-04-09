Попавший под санкции «Русал» Дерипаски предупредил о дефолте

Введение санкций может оказать существенный негативный эффект на бизнес компании, отмечают в «Русале». Один из крупнейших мировых производителей алюминия намерен исполнять свои текущие обязательства, отмечается в сообщении.

«Русал» сделал заявление на фоне резкого падения своих акций: на бирже в Гонконге они рухнули на 40 процентов вслед за включением компании в черный список США, отмечает агентство Bloomberg.

Мировые цены на алюминий начали расти из-за опасений, что введение санкций против основного владельца «Русала» — бизнесмена Олега Дерипаски нарушит поставки металла на глобальный рынок. В ходе торгов фьючерсы на алюминий на Лондонской бирже металлов подросли на 2,5 процента, до 2092 доллара за тонну.

6 апреля США внесли ряд российских бизнесменов, в том числе Олега Дерипаску, в санкционный список. Ограничительные меры также распространены на предпринимателей Игоря Ротенберга, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова, Владислава Резника, Андрея Скоча, Кирилла Шамалова.