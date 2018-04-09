Из-за отравления угарным газом погибли женщина и собака
9 апреля 2018 г., 11:10
Вчера в 9.37 поступило сообщение о том, что в поселке Варнья в доме по улице Кеск были найдены трупы 72-летней женщины и ее собаки. При этом дымовой датчик подавал звуковой сигнал.
Спасатели не обнаружили возгорания, однако в воздухе оказалось повышенное содержание угарного газа. Очевидно, заслонка печи была закрыта слишком рано, и невидимый ядовитый газ, не имеющий запаха, просочился в комнату, убив тех, кто в ней находился.
В прошлом году в Южной Эстонии из-за отравления угарным газом в помещениях с дровяным отоплением погибли четыре человека.