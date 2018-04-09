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  • Из-за отравления угарным газом погибли женщина и собака

Из-за отравления угарным газом погибли женщина и собака

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Пожарная машина.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Вчера в 9.37 поступило сообщение о том, что в поселке Варнья в доме по улице Кеск были найдены трупы 72-летней женщины и ее собаки. При этом дымовой датчик подавал звуковой сигнал.

Спасатели не обнаружили возгорания, однако в воздухе оказалось повышенное содержание угарного газа. Очевидно, заслонка печи была закрыта слишком рано, и невидимый ядовитый газ, не имеющий запаха, просочился в комнату, убив тех, кто в ней находился.

В прошлом году в Южной Эстонии из-за отравления угарным газом в помещениях с дровяным отоплением погибли четыре человека.

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