Из-за отравления угарным газом погибли женщина и собака

Спасатели не обнаружили возгорания, однако в воздухе оказалось повышенное содержание угарного газа. Очевидно, заслонка печи была закрыта слишком рано, и невидимый ядовитый газ, не имеющий запаха, просочился в комнату, убив тех, кто в ней находился.