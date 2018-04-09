Министр: заявленные, но не проведенные Россией ракетные стрельбы были желанием увидеть реакцию Латвии

По его словам, возможно, больше внимания нужно было уделить и экономической стороне этого вопроса - какое влияние закрытие воздушного пространства оказало на авиакомпании и морское судоходство.

По словам Бергманиса, точно не известно, почему стрельбы не состоялись, но он допускает, что Россия, возможно, проводила испытания новых систем, и они не сработали, как надо.

Также министр обороны сообщил, что Латвия так и не получила всей запрошенной информации о стрельбах, в частности, о том, запуски каких ракет планировались.