понедельник, 9 апреля 2018 г.
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  • Министр: заявленные, но не проведенные Россией ракетные стрельбы были желанием увидеть реакцию Латвии

Министр: заявленные, но не проведенные Россией ракетные стрельбы были желанием увидеть реакцию Латвии

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Раймонд Бергманис.

ФОТО: wikipedia.org

Заявленные Россией, но так и не проведенные ракетные стрельбы в эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море, являются частью стратегической коммуникации. Россия наблюдала, какой будет реакция Латвии, заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр обороны Раймонд Бергманис.

По его словам, возможно, больше внимания нужно было уделить и экономической стороне этого вопроса - какое влияние закрытие воздушного пространства оказало на авиакомпании и морское судоходство.

По словам Бергманиса, точно не известно, почему стрельбы не состоялись, но он допускает, что Россия, возможно, проводила испытания новых систем, и они не сработали, как надо.

Также министр обороны сообщил, что Латвия так и не получила всей запрошенной информации о стрельбах, в частности, о том, запуски каких ракет планировались.

Главный центр единой системы организации воздушного движения РФ ранее информировал Латвию о том, что российские военно-морские силы проведут тренировочные запуски ракет над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море в период с 4 по 6 апреля.

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