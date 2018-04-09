Adidas продолжит закрывать свои магазины: чем это обернется для покупателей?

К 2020 Adidas рассчитывает увеличить доходы от онлайн-продаж в два раза — до €4 млрд. В 2017 году онлайн-продажи группы выросли на 57% и составили почти €1,6 млрд, об этом глава компании Каспер Рорстед рассказал The Financial Times.

На 2018 год Adidas запланировала расходы на уровне €900 млн, большая часть этой суммы пойдет на логистику и инфраструктуру: склады для хранения и доставки товаров, заказанных онлайн-покупателями.

В 2018 году группа продолжит сокращать свою розничную сеть, сказал Рорстед, не вдаваясь в детали. Сейчас Adidas насчитывает 2500 магазинов по всему миру и 13 тысяч монобрендовых салонов, открытых по франшизе.

«Со временем у нас станет меньше магазинов, но они будут лучше», — сказал глава Adidas. По его словам, магазины должны стать символом бренда, где клиенты смогут познакомиться с ним поближе.