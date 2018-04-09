Возил в багажнике, а затем жестоко избил: суд вынес приговор 35-летнему преступнику

Суд увеличил ранее не отбытое наказание, вынесенное Пярнуским уездным судом, и приговорил Лаури к двум годам шести месяцам и трем дням тюрьмы.

Согласно обвинению, в марте 2017 года на улице Вяндрас в Пярнумаа Лаури вместе с приятелями напал на мужчину, причинив ему физическую боль и нанеся травмы. После этого нападавшие самовольно взяли в свое пользование автомобиль пострадавшего.

«Особенно жестокое преступление было совершено вечером того же дня, когда мужчины вывезли в багажнике автомобиля из поселка второго пострадавшего, избили его кулаками и ногами, нанеся ему травмы, в том числе и переломы», - рассказала прокурор Мерике Лугна.

Кроме того, Лаури обвиняли в том, что 25 июня 2017 года он украл из закрытой на замок подсобной постройки газонокосилку, триммер и бензин, отвезя вещи в свой сад.

Выступивший в суде с последним словом Лаури выразил сожаление в связи с произошедшим и попросил судью не наказывать его сурово. Он признал себя виновным лишь в краже. Сообщник Лаури - Рагнар - уже предстал перед судом в конце прошлого года. Рагнар был признан виновным в порядке согласительного производства.

Лаури должен покрыть судебные расходы в размере 1302 евро, пострадавшие не подавали гражданские иски по этому делу.