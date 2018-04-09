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Возил в багажнике, а затем жестоко избил: суд вынес приговор 35-летнему преступнику

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Багажное отделение. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Margus Ansu

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняла 35-летнего Лаури в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия, самовольном использовании чужого имущества в группе, незаконном лишении свободы и краже со взломом. Сегодня, 9 апреля, Пярнуский уездный суд приговорил мужчину виновным во всех эпизодах и назначил ему наказание по совокупности приговоров в виде двух лет тюрьмы.

Суд увеличил ранее не отбытое наказание, вынесенное Пярнуским уездным судом, и приговорил Лаури к двум годам шести месяцам и трем дням тюрьмы.

Согласно обвинению, в марте 2017 года на улице Вяндрас в Пярнумаа Лаури вместе с приятелями напал на мужчину, причинив ему физическую боль и нанеся травмы. После этого нападавшие самовольно взяли в свое пользование автомобиль пострадавшего.

«Особенно жестокое преступление было совершено вечером того же дня, когда мужчины вывезли в багажнике автомобиля из поселка второго пострадавшего, избили  его кулаками и ногами, нанеся ему травмы, в том числе и переломы», - рассказала прокурор Мерике Лугна.

Кроме того, Лаури обвиняли в том, что 25 июня 2017 года он украл из закрытой на замок подсобной постройки газонокосилку, триммер и бензин, отвезя вещи в свой сад.

Выступивший в суде с последним словом Лаури выразил сожаление в связи с произошедшим и попросил судью не наказывать его сурово. Он признал себя виновным лишь в краже. Сообщник Лаури - Рагнар - уже предстал перед судом в конце прошлого года. Рагнар был признан виновным в порядке согласительного производства.

Лаури должен покрыть судебные расходы в размере 1302 евро, пострадавшие не подавали гражданские иски по этому делу.

Дело рассматривалось в ходе ускоренного производства, судебное решение еще не вступило в силу. У сторон есть право подать апелляцию, о чем следует письменно известить Пярнуский уездный суд в течение семи дней.

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