Дизайнеры показали самые ожидаемые изменения новой версии iOS

Так, дизайнеры Эндрю Вега и Максимос Ангелакис совместно с автором YouTube-канала iupdateos создали концепт iOS 12 с самыми ожидаемыми функциями, пишет 4pda.ru.

По мнению дизайнеров, в iOS 12 мы увидим обновленный экран блокировки с динамическими обоями и компактными иконками уведомлений. Все «пуши» будут сгруппированы по приложениям, не загромождая дисплей.

Слайдер регулировки громкости больше не будет занимать половину экрана.

Также в iOS 12 обязательно должна появиться полноценная тёмная тема, способная раскрыть преимущества OLED-экранов.

Меню многозадачности будет переработано и станет функциональнее.

Виртуальный помощник Siri будет открываться в небольшом окне.

Практически любой Android-смартфон с OLED-экраном поддерживает функцию постоянно активного экрана, когда на выключенном дисплее отображаются уведомления и другая полезная информация. Многие удивились, что ничего подобного не появилось в iPhone X. Возможно, что с iOS 12 Apple исправит ситуацию.