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Дизайнеры показали самые ожидаемые изменения новой версии iOS

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Iphone X.

ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Презентация iOS 12 состоится 4 июня в рамках конференции для разработчиков WWDC 2018, а в сети уже активно обсуждают возможные нововведения следующей версии мобильной операционки от Apple.

Так, дизайнеры Эндрю Вега и Максимос Ангелакис совместно с автором YouTube-канала iupdateos создали концепт iOS 12 с самыми ожидаемыми функциями, пишет 4pda.ru.

По мнению дизайнеров, в iOS 12 мы увидим обновленный экран блокировки с динамическими обоями и компактными иконками уведомлений. Все «пуши» будут сгруппированы по приложениям, не загромождая дисплей.

iOS 12

Слайдер регулировки громкости больше не будет занимать половину экрана.

iOS 12

Также в iOS 12 обязательно должна появиться полноценная тёмная тема, способная раскрыть преимущества OLED-экранов.

iOS 12

Меню многозадачности будет переработано и станет функциональнее.

iOS 12

Виртуальный помощник Siri будет открываться в небольшом окне.

iOS 12

Практически любой Android-смартфон с OLED-экраном поддерживает функцию постоянно активного экрана, когда на выключенном дисплее отображаются уведомления и другая полезная информация. Многие удивились, что ничего подобного не появилось в iPhone X. Возможно, что с iOS 12 Apple исправит ситуацию.

iOS 12

Еще раз отметим, что это лишь пожелания обычных пользователей к следующей версии iOS.

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