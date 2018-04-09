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Холодная весна не повлияла на бэби-бум в Таллиннском зоопарке

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Обитатели Таллиннского зоопарка.

ФОТО: TONI LÄÄNSALU/PM/SCANPIX BALTICS

На прошлой неделе в зоопарке родился первый детеныш двугорбого верблюда, появились на свет ягнята кихнуской овцы, а также детеныши гривистых баранов и такинов.

Как сказал директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран, на размножение животных в зоопарке влияет не температура, а длина светового дня, а она меняется из года в год в одном ритме, так что от погоды ничего не зависит.

«Таких редких случаев, как рождение белого медведя и носорога, этой весной не будет, но зато должен появиться на свет детеныш снежного барса», - рассказал директор.

По словам Марана, рожденных в Таллиннском зоопарке животных чаще всего отправляют жить в другой зоопарк: «Если все детеныши будут оставаться в Таллиннском зоопарке, то вскоре он станет больше, чем вся Эстония».

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