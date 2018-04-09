Холодная весна не повлияла на бэби-бум в Таллиннском зоопарке

Как сказал директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран, на размножение животных в зоопарке влияет не температура, а длина светового дня, а она меняется из года в год в одном ритме, так что от погоды ничего не зависит.

«Таких редких случаев, как рождение белого медведя и носорога, этой весной не будет, но зато должен появиться на свет детеныш снежного барса», - рассказал директор.