Холодная весна не повлияла на бэби-бум в Таллиннском зоопарке
9 апреля 2018 г., 11:55
На прошлой неделе в зоопарке родился первый детеныш двугорбого верблюда, появились на свет ягнята кихнуской овцы, а также детеныши гривистых баранов и такинов.
Как сказал директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран, на размножение животных в зоопарке влияет не температура, а длина светового дня, а она меняется из года в год в одном ритме, так что от погоды ничего не зависит.
«Таких редких случаев, как рождение белого медведя и носорога, этой весной не будет, но зато должен появиться на свет детеныш снежного барса», - рассказал директор.
По словам Марана, рожденных в Таллиннском зоопарке животных чаще всего отправляют жить в другой зоопарк: «Если все детеныши будут оставаться в Таллиннском зоопарке, то вскоре он станет больше, чем вся Эстония».