Хорошо, что все обошлось: оказавшаяся в беде женщина надолго запомнит этот поход в лес
9 апреля 2018 г., 12:06
Спасатели в минувшую субботу помогли в Пярнуском уезде женщине, повредившей в лесу ногу и оказавшейся в безвыходном положении.
7 апреля около 16.14 спасатели получили сообщение о том, что в деревне Кайсма в лесу женщина повредила ногу. Спасатели помогли 35-летней пострадавшей добраться до кареты скорой помощи, находившейся в 500 метрах от леса, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Ляэнеского спасательного центра.
Транспортировку пострадавшей осложняла размокшая почва.