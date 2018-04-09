Хорошо, что все обошлось: оказавшаяся в беде женщина надолго запомнит этот поход в лес

7 апреля около 16.14 спасатели получили сообщение о том, что в деревне Кайсма в лесу женщина повредила ногу. Спасатели помогли 35-летней пострадавшей добраться до кареты скорой помощи, находившейся в 500 метрах от леса, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Ляэнеского спасательного центра.