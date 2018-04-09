Уйти нельзя остаться

Победительницей ушла Марит Бьорген, выигравшая напоследок пятикилометровую гонку на чемпионате Норвегии, причем она стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпиад. Бьорген могла еще пару сезонов побегать на Кубке мира, но предпочла уйти именно сейчас, а не как Уле-Эйнар Бьорндален, добегавшийся до проблем с сердцем и сороковых мест тотала.

Теперь же об окончании карьеры заявил и еще один норвежский чемпион - Эмиль Свендсен. 32-летний норвежец – четырехкратный олимпийский чемпион, на его счету также три серебряные и одна бронзовая награда Олимпиад. Свенсен является обладателем 12 золотых медалей чемпионатов мира, шесть раз он поднимался на вторую и трижды на третью ступеньки пьедестала почета.

Закончил международную карьеру скандальный россиянин Александр Легков, которого МОК лишил олимпийских медалей Сочи, но Спортивный арбитражный суд восстановил достижения Легкова. Выходит замуж шведка Анна Хааг, в связи чем также прекращает свою карьеру, усупая место более молодым лыжницам в составе шведской сборной: например, стабильное место получит олимпийская чемпионка в эстафете 20-летняя Эбба Андрессон.

Но есть и опытные спортсмены, которые пока еще не решились перейти своеобразный рубикон. Дарья Домрачева, скорее всего, останется в биатлонном мире еще на один сезон, который вместит в себя и чемпионат мира, также, наверняка останется и Лаура Дальмайер, которая после Олимпиады говорила о возможном конце карьеры из-за отсутствия мотивации. Главным же вопросом предстоящего сезона будет то, останутся ли в спорте или отправятся на покой Анастасия Кузьмина и Кайса Мякяряйнен. Пока что этого и сами спортсменки не знают.

«Этот вопрос очень сложный, и пока он по-прежнему открыт. Усталость после сезона накопилась большая. Мне еще предстоит решить, что для меня важнее: оставаться спортсменкой или быть только мамой. Нужно подождать, когда решение будет принято на сто процентов», – сказала Кузьмина в интервью "Тюменской арене".

Мякяряйнен же пока отдыхает на родине и ждет решения Анастасии: «Первые дни я просто лежала дома на диване или на кровати. Ничего не могла делать. Люди пишут мне огромное количество писем и сообщений. Я бы хотела поблагодарить их за поддержку через СМИ, потому что лично ответить каждому у меня нет возможности», – рассказала Мякяряйнен.