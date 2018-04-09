Зарплата в конверте, бессонница, алкоголь: трудовые будни охранника

Андрису нужно замещать двух коллег - один недавно уволился, а второй ушел в длительный отпуск и уехал на заработки во Францию. Охранников не хватает - приходят, поработают и уезжают за границу.

51-летний охранник в месяц работает почти в два раза больше, чем разрешено официально - берет две смены, а потом еще и халтурит.

Официальная зарплата около 600 евро, но работая больше положенного можно получить 1100-1300 евро на руки.

Он снимает квартиру и платит кредит, поэтому не может позволить себе зарабатывать меньше.

Андрис не жалуется, но говорит, что уже год не может заснуть без снотворного или двухсот граммов крепкого алкоголя. Режим сна нарушен, здоровье ухудшается.

«Прихожу домой, падаю лицом на матрас и выключаюсь», - так было в самом начале, вспоминает Андрис.

Часть официально, а часть в конверте ему платили и в предыдущей фирме. Тогда он охранял торговый центр.

«Нагрузка была большой, ты без перерыва должен смотреть в экран, следить, что происходит в торговом зале или работать в зале при выдаче хозтоваров. Надо было проверять чеки, следить за происходящим», - описывает он.

Андрис уверяет: если соблюдать закон и работать конкретное число часов, то придется искать другую работу - на 600 евро не прожить.

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