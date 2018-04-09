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  • В центре Лондона остановили подозрительный фургон: полиция оцепила площадь близ Букингемского дворца

В центре Лондона остановили подозрительный фургон: полиция оцепила площадь близ Букингемского дворца

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ФОТО: Ben Cawthra/Ben Cawthra/Sipa USA

Полиция в Лондоне объявила об отмене тревоги после изучения подозрительного грузовика-фургона, остановленного перед Букингемским дворцом.

Ранее стражи правопорядка остановили белый автомобиль Ford Transit и задержали находившегося за рулем мужчину по подозрению в нарушении общественного порядка, пишет DW.com.

Площадь перед Букингемским дворцом, являющимся официальной резиденцией королевы Елизаветы II, оцеплена, блокированы близлежащие улицы, сообщил в понедельник, 9 апреля, представитель Скотланд-Ярда.

Личность арестованного мужчины, возраст которого оценивается на 30 с небольшим лет, выясняется. Как отмечает AP, на данный момент нет никаких указаний на то, что задержание связано с экстремистской угрозой.

В прошлом году Великобританию потрясло несколько громких терактов, в результате которых пострадало несколько десятков человек. В марте и июне террористы на автомобилях наехали на пешеходов в центре города. В мае злоумышленник устроил взрыв на концерте американской поп-звезды Арианы Гранде в Манчестере. Тогда среди пострадавших оказалось большое количество подростков.

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