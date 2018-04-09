В центре Лондона остановили подозрительный фургон: полиция оцепила площадь близ Букингемского дворца

Личность арестованного мужчины, возраст которого оценивается на 30 с небольшим лет, выясняется. Как отмечает AP, на данный момент нет никаких указаний на то, что задержание связано с экстремистской угрозой.

В прошлом году Великобританию потрясло несколько громких терактов, в результате которых пострадало несколько десятков человек. В марте и июне террористы на автомобилях наехали на пешеходов в центре города. В мае злоумышленник устроил взрыв на концерте американской поп-звезды Арианы Гранде в Манчестере. Тогда среди пострадавших оказалось большое количество подростков.