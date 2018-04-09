Ковальчук уезжает, Знарок уходит

Ковальчук переезжает в США, клуб НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс". "Синие", дизайн формы которых один-в-один как у СКА, запланировали перестройку команды и ищут игрока, который на пару лет стал бы дядькой талантливой молодежи "Рейнджеров", а также помог бы раскрыться россиянам Павлу Бучневичу и Владиславу Наместникову, с которыми Кови может образовать довольно грозное атакующее сочетание.

Препятствий для возвращения Ковальчука в НХЛ нет - его заявление сделанное после ухода из "Нью-Джерси" о завершении карьеры именно в НХЛ потеряло актуальность после 35летнего юбилея игрока. Теперь он может присоединится к любому клубу НХЛ. Сообщается также, что контракт Ковальчука будет на уровне 6 миллионов долларов за сезон.