Ковальчук уезжает, Знарок уходит

Как сообщает "Спорт-Экспресс" после вылета петербургского СКА из Кубка Гагарина команду точно покинет 35-летний форвард Илья Ковальчук. Под большим вопросом в клубе будущее и главного тренера, Олега Знарка.
Ковальчук переезжает в США, клуб НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс". "Синие", дизайн формы которых один-в-один как у СКА, запланировали перестройку команды и ищут игрока, который на пару лет стал бы дядькой талантливой молодежи "Рейнджеров", а также помог бы раскрыться россиянам Павлу Бучневичу и Владиславу Наместникову, с которыми Кови может образовать довольно грозное атакующее сочетание.
Препятствий для возвращения Ковальчука в НХЛ нет - его заявление сделанное после ухода из "Нью-Джерси" о завершении карьеры именно в НХЛ потеряло актуальность после 35летнего юбилея игрока. Теперь он может присоединится к любому клубу НХЛ. Сообщается также, что контракт Ковальчука будет на уровне 6 миллионов долларов за сезон.
А Олег Знарок может расстаться не только с должностью главного тренера СКА, но и сборной России. По уверениям "СЭ", ФХР, где заседает также и руководство СКА, может отправить в случае неудачного выступления сборной России в Дании, Знарка в отставку. А поскольку тренер СКА еще и (практически автоматически) главный тренер сборной, то, как например в казахстанском "Барысе", отставка из клуба/сборной ведет к потере обоих мест работы.