Чудеса эстонской криминалистики: все, как в кино

- Окрашенные волосы жертвы подтвердили ее показания
- Для убийцы стал роковым слишком длинный палец
- Владелец ДНК оставался неизвестным 14 лет
Эстонский институт судебной экспертизы на прошлой неделе отметил свой 80-летний юбилей. Эстонцам его методы работы, очевидно, лучше всего знакомы по телесериалам, в которых эксперты раскрывают загадочные убийства местами совершенно фантастическим образом.
Несмотря на то, что повседневная работа не столь захватывающая, как в фильме, и наши судебные эксперты не раз помогали уголовному следствию совершенно удивительным образом. На прошлой неделе эксперты института согласились рассказать Postimees о самых удивительных случаях в своей карьере.
О своих победах рассказали глава службы преступлений против личности Пыхьяской префектуры Рогер Кумм, эксперт по волокнам Института Кай Тынс, токсиколог Айме Рийкоя, эксперт по отпечаткам пальцев Эрик Мей, эксперт по следам Марго Ритатри, эксперт по ДНК Гуннар Таса и судебный врач Танель Ваас.
Расследование наоборот
Большую роль при задержании одного из самых отвратительных преступников последних десятилетий, серийного насильника Гунтарса Казикса, сыграли именно судебные эксперты, которые сумели найти мельчайшие, но очень важные улики. В 2010 году Казикс был признан виновныи в изнасиловании трех девочек и попытке изнасилования еще одной. Одной из изнасилованных было 14, другой – 16 лет.
Казикс подбирал на шоссе, ведущих из Таллинна, голосующих девочек. Поначалу в поле зрения полиции были два случая, в одном из них мужчина изнасиловал девочку, во втором – попытался это сделать, однако та успешно оказала сопротивление.
Поскольку были причины подозревать, что Казикс не ограничился двумя этими девочками, полиция объявила о поиске других возможных жертв насильника. На это сообщение откликнулись еще две изнасилованные девочки.
Голословных свидетельств не хватало. Эти деяния было необходимо доказать с помощью улик. Поэтому полицейские беспрецедентным образом стали расследовать дело наоборот: у них было место преступления, но с ним требовалось связать жертв, а не преступника.
Автомобиль Казикса был весь заклеен клейкой лентой, чтобы добыть с него всевозможные мелкие объекты. И на нем действительно были найдены волокна одежды и волосы. По отдельности ни одна из улик не является ключевой, но в совокупности они могут оказаться весомыми. На этот раз это были волосы и волокна одежды.
Волосам придавал весу тот факт, что волосы девочек были окрашены. Это означало, что граница краски на волосах должна была находиться примерно в том же месте, и переход должен был быть примерно одинаковым. К счастью следователей и потерпевшей, в машине было найдено несколько волосков, которые были различной длины, но подходили к волосам нескольких девочек. На самом деле, в автомобиле был найден биоматериал и других людей, но их личности никогда не были установлены.
Важными уликами были не только волокна одежды и волосы. Казикс оставил на местах изнасилования и другие улики, которые подтвердили версию следствия. Одной из них стал след от обуви в доме мужчины, совпадавший со следом, найденным в грязи на месте происшествия. Другим оказался след протектора его автомобиля. В самом отпечатке не было ничего характерного, но на его машине на передней и задней оси были разные покрышки: два разных подходящих рисунка опять-таки прибавляли улике весомости.
С помощью этих улик в 2010 году Казикса смогли приговорить к 15 годам тюрьмы, т.е. на свободу он сможет выйти не раньше 2024 года. У него семь уголовных судимостей.
Выяснилось 14 лет спустя
В феврале этого года было раскрыто дело, в результате которого были признаны виновными в убийстве с целью ограбления 14-летней давности двое мужчин, Дмитрий Прокофьев и Анатолий Плутахин. Хотя в 2003 году полиция брала у них пробы ДНК и отпечатки пальцев, тогда оказалось невозможным установить их причастность к делу.
Дело долго оставалось “глухим”, и мужчины, очевидно, считали, что вышли сухими из воды. Однако срок давности по убийствам не устаревает и, поскольку в апреле прошлого года ДНК Прокофьева была внесена в государственный регистр ДНК, дело было раскрыто теперь.
17 августа 2003 года Прокофьев и Плутахин пили кофе в баре Hausberg на Петербургском шоссе в Таллинне. Мужчины находились там вчетвером с хозяином-финном и его другом и решили ограбить бар.
Хозяина и его друга избили резиновй дубинкой, после чего заклеили им рты скотчем. Из кассы забрали деньги, с полок – алкоголь, а из карманов жертв – кошельки. Преступники скрылись на микроавтобусе хозяина. Впоследствии избитый друг хозяина скончался в больнице, поэтому дело квалифицировалось как убийство с целью ограбления.
Следователи взяли на месте происшествия множество проб ДНК и сняли отпечатки пальцев, но, к сожалению, тогда их невозможно было ни с кем связать. Однако в марте прошлого года Прокофьев вновь оказался в поле зрения полиции, применив насилие против своей спутницы жизни.
В ходе этого дела у мужчины были взяты образцы ДНК, которые были внесены в государственный регистр, после чего и вскрылась его возможная причастность к старому делу. После этого были сверены его отпечатки пальцев, которые также совпали с теми, что были в регистре.
Естественно, проба ДНК и отпечатки пальцев по отдельности не помогут раскрыть дело, однако они совпадали с показаниями пережившего избиение хозяина бара. Подходящие образцы ДНК на месте происшествия были найдены на окурке, чайной ложечке и упаковке кускового сахара.
По сравнению с теми временами получение проб ДНК несколько изменилось, поскольку раньше исследовалось десять локусов, а теперь пятнадцать. Хотя число локусов увеличилось, по словам экспертов, и проба ДНК с десятью исследованными локусами прекрасно сгодилась бы в качестве улики.
Таких образцов ДНК в регистре насчитывается 65 000, из которых 10 000 принадлежат до сих пор неизвестным лицам. Ежедневно в регистре находят соответствие двум-трем образцам, владельцы которых ранее не были установлены. Но это не означает, что все старые дела будут раскрыты, поскольку срок давности по большинству из них уже истек.
Доказали недоказуемое
В начале этого года Харьюский уездный суд признал виновными двух мужчин, Дмитрия и Артура, которые убили своего знакомого, чтобы присвоить себе его автомобиль. Это убийство было совершено своеобразно, поскольку жертве умышленно дали смертельную дозу наркотика.
Полицейским было крайне сложно доказать эту версию. Они знали, что мужчины сперва приобрели фентанил у одного наркодилера. У него не было на тот момент нужного вещества, поэтому преступники купили амфетамин. Жертва была знакома с мужчинами, все трое вместе приняли наркотик.
Ничего не подозревавшая жертва не знала, что ему дали дозу, значительно превышающую допустимую. Двое преступников катались с ним по городу в надежде, что он умрет. Но тот не умер, во всяком случае Артур и Дмитрий не смогли этого дождаться.
Вместо этого по прошествии нескольких часов они вернулись к дилеру и на этот раз получили фентанил. Поскольку это очень сильный наркотик, у жертвы не было ни малейшего шанса выжить. Его безжизненное тело отвезли в лес в Харьюском уезде.
Там труп несколько месяцев не могли найти. В то же время с помощью некоторых следственных действий подозреваемых удалось обнаружить и выдвинуть несколько следственных версий. Вскоре был обнаружен и труп, от которого к тому моменту остались только кости.
Полицейские надеялись, что в них можно будет найти возможности доказательства передозировки, однако надежда была невелика. Сперва был проанализирован след крови на одном ботинке, но это не принесло успеха. Затем с внутренней стороны черепа жертвы был найден небольшой кровеносный сосуд, в котором запеклась кровь.
Это количество крови было крайне малым – ранее сотрудникам института не удавалось получить необходимую информацию из столь небольшого количества. Но на этот раз им это удалось, и анализ ясно показал, что в крови мужчины был и амфетамин, и фентанил. Определить концентрацию вещества было невозможно, но смесь веществ подходила для доказательства следственной версии.
За это преступление Артур и Дмитрий были приговорены, соответственно, к 10 и 13 годам лишения свободы.
Неудача и провалившаяся попытка мошенничества
В 2010 году Аугуст Буркевич был признан виновным в убийстве двух человек в Тартумаа. Он убивал особо жестоким способом, а затем поджигал дома. Поскольку из одного подожженного им дома он не смог выйти через дверь, он вылез через окно. В это время он потерял ботинок и сбежал босиком.
Эта оплошность оказалась для Буркевича роковой, поскольку второй палец на его ноге был значительно больше большого. Поэтому он оставил в грязи весьма характерные следы, которые криминалисты зафиксировали и передали экспертам. Буркевич за два убийства был приговорен к пожизненному заключению.
Одним из наиболее заметных примеров доказательства преступления с помощью отпечатков пальцев стал случай, когда преступник срезал с подушечек пальцев кожу и поменял ее местами Хотя анализировавший отпечатки компьютер не смог заметить сходство, это не обмануло эксперта по отпечаткам пальцев, который разгадал хитрость преступника. Хотя путаницы это вызвало много, таким образом изменить свои отпечатки до неузнаваемости все же оказалось невозможным.