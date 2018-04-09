Чудеса эстонской криминалистики: все, как в кино

Гунтарс Казикс в суде. ФОТО: Margus Ansu

С помощью этих улик в 2010 году Казикса смогли приговорить к 15 годам тюрьмы, т.е. на свободу он сможет выйти не раньше 2024 года. У него семь уголовных судимостей.

Выяснилось 14 лет спустя

В феврале этого года было раскрыто дело, в результате которого были признаны виновными в убийстве с целью ограбления 14-летней давности двое мужчин, Дмитрий Прокофьев и Анатолий Плутахин. Хотя в 2003 году полиция брала у них пробы ДНК и отпечатки пальцев, тогда оказалось невозможным установить их причастность к делу.

Дмитрий Прокофьев (слева) и Анатолий Плутахин в суде. ФОТО: Liis Treimann

Дело долго оставалось “глухим”, и мужчины, очевидно, считали, что вышли сухими из воды. Однако срок давности по убийствам не устаревает и, поскольку в апреле прошлого года ДНК Прокофьева была внесена в государственный регистр ДНК, дело было раскрыто теперь.

17 августа 2003 года Прокофьев и Плутахин пили кофе в баре Hausberg на Петербургском шоссе в Таллинне. Мужчины находились там вчетвером с хозяином-финном и его другом и решили ограбить бар.

Хозяина и его друга избили резиновй дубинкой, после чего заклеили им рты скотчем. Из кассы забрали деньги, с полок – алкоголь, а из карманов жертв – кошельки. Преступники скрылись на микроавтобусе хозяина. Впоследствии избитый друг хозяина скончался в больнице, поэтому дело квалифицировалось как убийство с целью ограбления.

Следователи взяли на месте происшествия множество проб ДНК и сняли отпечатки пальцев, но, к сожалению, тогда их невозможно было ни с кем связать. Однако в марте прошлого года Прокофьев вновь оказался в поле зрения полиции, применив насилие против своей спутницы жизни.

В ходе этого дела у мужчины были взяты образцы ДНК, которые были внесены в государственный регистр, после чего и вскрылась его возможная причастность к старому делу. После этого были сверены его отпечатки пальцев, которые также совпали с теми, что были в регистре.

Естественно, проба ДНК и отпечатки пальцев по отдельности не помогут раскрыть дело, однако они совпадали с показаниями пережившего избиение хозяина бара. Подходящие образцы ДНК на месте происшествия были найдены на окурке, чайной ложечке и упаковке кускового сахара.

По сравнению с теми временами получение проб ДНК несколько изменилось, поскольку раньше исследовалось десять локусов, а теперь пятнадцать. Хотя число локусов увеличилось, по словам экспертов, и проба ДНК с десятью исследованными локусами прекрасно сгодилась бы в качестве улики.

Таких образцов ДНК в регистре насчитывается 65 000, из которых 10 000 принадлежат до сих пор неизвестным лицам. Ежедневно в регистре находят соответствие двум-трем образцам, владельцы которых ранее не были установлены. Но это не означает, что все старые дела будут раскрыты, поскольку срок давности по большинству из них уже истек.

Доказали недоказуемое