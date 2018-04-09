Дороги развезло, инватакси не проехать

«Местами дороги весьма плохие. Если и такие места, которые крайне сложно преодолеть. Например, приезжаю за человеком на инвалидной коляске, коляска проваливается в землю, и дальше везти уже не получается. Попробуй тут выбраться и двигаться дальше, - рассказал Вяэрси. – В то же время люди звонят и беспокоятся: в дорогах огромные дыры, ты сможешь все же приехать, нужно же к врачу».

Он немного побаивается, что будет на следующей неделе, когда придется ехать за одним больным в район Саатси: «Нужно приехать на место рано утром, чтобы забрать его и отвезти в Тарту к врачу. Но как я доберусь до его дома и выеду обратно, я сейчас не представляю, поскольку состояние дорог там должно быть очень плохое».

Иногда получается так, что поскольку прямая дорога к нуждающемуся в помощи непроходима, нужно ехать лишние пять километров в объезд: «Я просто должен добраться до места, забрать его и после вернуть домой. Человек же ждет и рассчитывает на то, что я могу ему помочь».

Инватакси, которое было куплено на пожертвования добрых людей, весит 2,3 тонны, но пока в грязи окончательно не застревало: «К счастью, машина полноприводная. На некоторых дорогах установлено ограничение по нагрузке – до шести тонн. Но что говорить о шести тоннах, если уже на моем такси там не проехать?»

Машину удалось купить в марте прошлого года в ходе благотворительной кампании «Поможем Антсу помогать», и за год она проехала 66 000 километров. «Людям это нужно. Больше всего потребность в волости Пылва, где инватакси хорошо приняли», - сказал Вяэрси, который уже шесть лет выполняет эту работу. За это время он помог более чем 3000 человек.