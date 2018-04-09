Audi приостановила продажи SQ5 в Европе

Правила, регулирующие максимальный расход топлива и уровень выбросов диоксида углерода, вступают в силу 1 сентября текущего года. Все автомобили, проданные после этой даты, должны полностью им соответствовать. Вероятно, производителю нужно время, чтобы адаптировать SQ5 под новые требования, а также доставить машины из Мексики, где находится завод марки, в Европу, пишет motor.ru.

Audi, в свою очередь, утверждает, что уже выполнила производственный план выпуска машин 2018 модельного года, и на складе осталось небольшое количество нераспроданных кроссоверов. Однако когда возобновится прием заказов на SQ5, не уточняется.

Ранее из-за новых требований BMW остановила производство спортивной модификации «пятерки», досрочно прекратила выпуск M3 и отказалась от топовой модификации «семерки» M760Li xDrive с двигателем V12. Помимо этого, от двигателей V12 собирается отказаться и Mercedes-AMG.